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打造正義人設！　侯友宜打貪擬恢復特偵組

侯陣營打貪起手式，不排除恢復已在2017年廢除的特偵組。

▲侯陣營打貪起手式，不排除恢復已在2017年廢除的特偵組。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市長侯友宜甫獲國民黨徵召參戰2024年總統大選，20日立刻進入戰鬥模式，上午在中央黨部與黨主席朱立倫、黨籍縣市長及立委提名人舉辦首場誓師大會，當晚再回新北三重出席網路直播節目，侯友宜被現場民眾問到，如何以一句話說服選民把票投給他？他當場用台語宣示：「用我的性命，顧全台灣的安全！」一展他的鐵漢形象。

本刊調查，侯友宜17日獲得國民黨中常會徵召提名後，20日上午在黨中央召開誓師大會前，先率領核心幕僚新北市副市長謝政達、副祕書長張其強等人，赴中央黨部與朱立倫進行「朱侯會」，雙方就未來選戰策略進行意見交換及工作小組對接。事後，侯陣營拍板，未來第1波主打的政策將瞄準內政議題，並從侯熟悉的治安題等下手，而智庫方面也早已替侯擬定初步的政策白皮書。

警察出身的侯友宜17日獲國民黨徵召後，出席新北市民力任務隊聯合布達典禮。（新北市政府提供）

▲警察出身的侯友宜17日獲國民黨徵召後，出席新北市民力任務隊聯合布達典禮。

「侯的起手式要讓人耳目一新，絕對要直搗綠營執政痛點！」近侯人士說，內政議題方面，選民對黑幫擾亂治安、政治貪腐及詐騙橫行已忍無可忍，這是綠營執政7年來始終無法解決的問題，侯就是從貼近自己的人設，去論述讓大家能接受又有感的政見。

根據藍營智庫擬定的治安政策，主要強調「打擊犯罪不手軟，人民安心有保障」，內容有4大方向，分別為：1、打擊詐騙集團，避免柬埔寨詐騙擄人的悲劇重演；2、掃蕩黑幫，遏止暴力犯罪與槍擊案，端正警察風紀；3、防治毒品罪犯，確保國民健康；4、強化警消裝備，保障福利待遇，提升警消士氣。

此外，司法政策也已初步擬定內容，除了建立檢察官辦案作業準則之外，還有恢復已在2017年廢除的特偵組，授權在最高法院檢察署下，另設獨立偵查重大貪腐案件，專辦總統、副總統、五院院長、部會首長、高級將領、縣市長等高官，尤其著重於查辦防疫期間貪瀆案件。至於其餘政策內容，智庫也同步提供給侯陣營作為參考。

據指出，這場朱侯會除了提及政策及選戰策略，侯友宜還主動向朱立倫表示，2022年縣市長選舉黨中央新媒體部門表現亮眼，因此希望黨未來在空戰上能全力支援他，朱當場允諾全力協助，黨高層也馬上下達指令，要求新媒體部門啟動作戰計畫，包括剪輯侯在520當天的演說短片與推播，同時開始相關的社群媒體操作。

值得關注的是，侯友宜當天在會中提及兩岸議題時，特別向朱立倫表達「有自己的想法」，但仍會在黨的兩岸論述架構下，提出他的兩岸政策主張。近侯人士透露，對於兩岸及外交議題，侯屆時一定會給外界耳目一新的論述，但在此之前會先以治安、民生等議題為焦點，並強化個人形象及特質。

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