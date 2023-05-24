媽寶男批辣女友：像炭甲查某　她暴怒買比基尼分手

▲一名網友受不了媽寶男，怒提分手後爆買一堆媽寶男認為「很賤」的比基尼穿。（圖／翻攝自pexels）

圖、文／鏡週刊

聽媽媽的話不是壞事，但過頭了恐怕會成為「媽寶」，一名女網友就分享跟「媽寶男」交往的經歷，指出她男友不但認同媽媽灌輸的老古板觀念，認為女生展露身材「很賤」，甚至連2人的性生活也會跟媽媽報告，讓她受不了，直接爆買好幾套比基尼並跟這位「媽寶男」分手，讓網友叫好「恭喜你遠離媽寶男」。

一名女網友在Dcard以〈讓有夠噁心的媽寶〉為題發文，直呼「跟嘴臭媽寶交往真的是要不得」，指出她男友都已經出社會了，但出去玩3天2夜還要經過媽媽同意，之前到男友家吃飯就像被拷問一樣，連薪水、家產都問得一清二楚，甚至連2人性生活都會關心，後來才知道原來男友一直都會跟媽媽分享他們的性生活。

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原PO並指出，男友一直都會唸她的穿著，有時候還會口出惡言，說她這樣穿「很賤」「很像炭甲查某（用身體賺錢的女生）」，而這些觀念都是男友媽媽灌輸給他的；上週她終於受不了甩了媽寶男，立刻直奔泳裝店買了「有夠賤」的比基尼，還上網訂了一堆漂亮衣服，直呼真的好爽快，最後怒嗆「嘴臭媽寶跟甘蔗真的不要再出來耽誤別人的青春」。

分手文引發網友熱議，「拜託這麼熱的天氣比基尼買爆穿爆 ，媽寶男真的不用搭理，多的是男人」「我也遇過媽寶，交往一年真的跟地獄一樣，去哪都要問媽媽，懷疑自己根本在跟他媽交往」「媽寶拜託直接跟媽媽一起去住養老院，現在還有養生渡假村，兩人同住更優惠」「欸有些男人真不想讓自己另一半穿的很露，自己卻一直在喵（瞄）穿很露的陌生女子」「恭喜你遠離媽寶男，你值得更好的」「真的太奇怪了，為什麼媽寶都能交到女友」。

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