5億高中生母只能繼承200萬？律師曝1關鍵反擊「爭取台灣身分中」

▲台中5億高中生案，賴母今日委請法醫高大成再次對兒子進行相驗，崩潰淚崩。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中身價5億賴姓高中生與地政士助理夏男結婚2小時後，從夏家名下一棟大樓10樓墜下亡。有律師認為依照《兩岸人民關係條例》，陸籍的賴母恐怕只能繼承最多200萬元。對此賴母律師表示，賴母現已沒有設籍在中國大陸，並不適用該條例，賴母目前無國籍，由專業移民律師積極爭取台灣身分中。

據悉，賴母原本是大陸人士，10多年嫁來台灣，也取得我國國籍，自願註銷陸籍，後來因為通姦生子被註銷國籍，導致賴母從2011年至今都是無國籍。

▲賴母委任律師許哲維表示，賴母已經無陸籍身分，不適用《兩岸人民關係條例》。（圖／記者許權毅攝）



賴母委任律師許哲維表示，依照《兩岸人民關係條例》第2條第4款，是需要「設有戶籍在大陸地區」，賴母沒有設籍在大陸地區，不適用該條例。另，無國籍人士、外籍人士在台灣遺產限額，民事團隊正在研議中。

而賴母既沒有陸籍身分，也沒有台灣籍身分，如今兒子死亡無法依親居留，是否會被遣返或驅逐出境？許哲維說，家屬已經有專業的移民律師處理戶籍這一塊，相信可以讓她在官司進行中或之後，取得台灣身分，正在努力中。

台中5億高中生案，賴母質疑是遭到謀財害命，今日由律師陪同，找上知名法醫高大成再度對死者相驗。高先前往現場勘驗，認為倒臥地點太靠近大樓，不符合拋物線原理，並非是10樓墜下，恐怕是從低樓層「被拋下」；高也發現，死者倒臥處草地枯萎，一般來說，草皮要被重壓30分鐘才可能枯萎，但是賴在現場倒臥不到半小時，要追查是否體內有特殊毒藥反應，賴男墜下後嘔吐，導致草皮枯萎。

高大成表示，自己從事法醫數十年，看過墜樓案無數，從來沒見過從10樓墜下的死者竟然只有右手肘骨折，「沒有看過運氣那麼好的！」高大成說，他查看賴男遺體，右手肘該處有出血痕跡，確認是生前骨折，而非死後才斷手，但查看臉部沒有發現「熊貓眼」，說明死者沒有顱內出血；肚臍處也沒有「烏青」，這表示腹腔內臟也沒有出血，若單純只有手骨折不可能致命，究竟致命原因是什麼，需要檢警深入釐清。