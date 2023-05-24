▲▼看完這篇全網跪了！　超商10分鐘開通手機門號

▲亞太電信和超商合作，獨家推出超商購卡辦門號服務，可線上隨時申辦，再到全家或萊爾富購買SIM卡並能同步進行身分數位驗證，10分鐘內就能完成開通。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

隨著網購盛行，很多人習慣透過網路解決大小生活需求，就連手機門號也可以在線上申辦。但一般線上申辦門號，還得等文件、SIM卡配送，需要3至7個工作天才能開通使用。亞太電信為滿足民眾快速、方便的需求，與超商合作獨家推出超商購卡服務，線上隨時申辦，再到全家或萊爾富購買SIM卡並進行身分數位驗證，不到10分鐘就能完成。

▲▼ 亞太電信攜手超商，現場購買SIM卡再到機台使用「晶片金融卡」或「自然人憑證」進行數位驗證，10分鐘就能開通。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

民眾吳先生提到，「我本身有在線上申辦過門號，之前也會找一些限時限量的優惠搶購，但以前申辦完再寄過來，至少要3到5個工作天才會收到。現在有更方便的方式，我只要在午休時間，到附近超商就可以購買SIM卡，準備好『自然人憑證』或『晶片金融卡』就可以在機台做開通動作。」

▲付款方式包括LINE Pay、超商繳費等，讓民眾更方便利用。

亞太電信獨家「超商購卡+數位驗證」，大幅提升線上申辦門號的速度及便利性，只要到亞太電信網頁填好資料並上傳證件，再到超商購卡並操作機台完成身分驗證即可，縮短文件來回時間。消費者只要拿著「自然人憑證」或「金融機構發行的晶片金融卡」，包含了2023年新增的中華郵政晶片金融卡，皆可進行數位驗證。而民眾關心的付款方式，除了有信用卡付款，也有ATM、超商繳費，以及LINE Pay等多種付款方式，提供民眾多種便利選擇。

▲透過亞太電信網頁選擇自己想要的號碼。

民眾黃小姐表示，「自己從事網拍工作，很常去超商取貨和寄貨。有一次看到有人在超商買SIM卡，詢問店員後才知道原來他們和亞太電信有配合。有一次正好急需門號使用，就馬上去亞太電信網頁，挑選自己的幸運數字當作門號，選好後就去附近超商買SIM卡，再到機台驗證開通就可以用了。」

▲申辦門號並完成購卡驗證，10分鐘快速開通，24小時隨辦隨用，更加便捷與安全。（圖／亞太電信提供。）

現在除了透過數位門市申辦外，電銷通路也支援數位流程，歡迎民眾撥打申辦服務專線0906-195-106，由專人協助處理，一起體驗亞太電信快速又便利的數位服務。線上申辦不僅有機會拿好禮，辦門號也不會受到營業時間限制，24小時隨辦隨用，更加簡單、安全與快速。

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