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【廣編】亞太電信數位門市驗證身分　郵政晶片金融卡強棒助攻

▲▼亞太電信數位門市驗證身分更便捷。（圖／業者提供）

圖、文／亞太電信提供

物價上漲加上繳稅季即將到來，亞太電信祭出眾多優惠，為消費者大省荷包。數位門市即日起推出限時快閃好康，新申辦/攜碼月付388元享4G不限速上網吃到飽，最高送1,700元全家購物金外，於全家、萊爾富購買SIM卡並使用晶片金融卡/自然人憑證完成數位驗證，還有機會抽中Dyson V10無線吸塵器（市價22,900元）。另外，新增「中華郵政」晶片金融卡數位驗證，提供消費者更多元便捷的選擇。

實體門市同步祭出特惠活動，新申辦/攜碼/續約999元（含）上5G極速升等單門號方案，即可獲得2,000元Gt購回饋金，搭配精選商品折扣後，只需市價5折起就能帶走火烤兩用鍋、掛燙機、循環扇等實用小家電。同時，申辦購機約選購行動裝置保險服務「Gt智慧保鑣」一整年更只要1,170元起，守護新機最省心。

24小時不打烊、最快10分鐘門號立即開通的亞太電信數位門市，迄今已累積服務超過10萬用戶，用戶可於線上完成申辦流程後，使用自然人憑證或晶片金融卡，於全家、萊爾富多媒體事務機進行數位驗證，並購買門號卡完成門號開通，提供絕佳的便利性。

數位門市於5月28日前推出限時快閃優惠，新申辦/攜碼388全速上網吃到飽方案，約期24期，享4G不限速上網吃到飽、網外/市話免費70分鐘，加碼送1,200元全家購物金，符合新朋友資格者再多享500元購物金，總共可帶走1,700元全家購物金，換算後合約期間內每天花費不到11元，就可享有上網吃到飽的超值優惠，除了線上申辦外，也可立即撥打申辦服務專線0906-195-106

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