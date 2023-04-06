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社會 社會焦點 保障人權

母狂call找嘸人！靜宜失蹤女大生出國前辦新門號　舊手機送前任

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中靜宜大學林姓女大生自3月29日失聯至今，據查林女在3月30日獨自1人從桃園出境，飛往英國倫敦，抵達中途轉機地點泰國曼谷時卻未轉機，恐遭人蛇集團抓走。初步了解，林女把舊手機送給前男友使用後，再另外申辦新的行動電話門號出境。

▲▼ 失蹤女大生最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲失蹤女大生最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據悉，林女原本與家人約好清明返鄉，到了當天卻沒回家，母親狂打她的手機，才發現舊手機早被林女前男友拿去使用，之後前男友跟著林女母親一同前往宿舍尋找，意外發現房間內有新手機的空盒，立刻前往通訊行利用女兒身分證號碼查詢，才找出她已買一個新的門號使用。

警方緊急協尋定位後，該門號最後關機時間為3月30日上午8時許，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶，透過移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境。

經調閱學校與租屋處附近監視影像，發現林女最後身影在3月29日上午8時31分出現，她離開宿舍後穿越台灣大道、英才路口，步行前往靜宜大學，之後卻行蹤不明，目前警方仍在調閱畫面查看林女幾點離開校門、是否曾與他人接洽。

警方表示，誰指示林女另外申辦手機、購買機票管道、是獨自購買或是他人協助取得、購買飛往英國機票卻在泰國落地後消失，多種疑點仍在釐清中。

另外刑事局駐泰國聯絡官也協助調閱出入境資料與當地機場畫面，尋找林女在落地後是否有人接應、身分為何，初步推斷林女遭人蛇集團擄走的可能度極高，不過全案仍在釐清中。

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