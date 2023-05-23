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瑪娃轉強颱！綠島海上長泳宣布延期

▲▼瑪娃颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲瑪娃颱風23日晚間轉為強颱。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象局23日晚間指出，今年第2號颱風瑪娃（Mawar）於晚間8時增強為強烈颱風，預計28日前強度都會維持在強烈颱風，且暴風圈有機會擴大。對此，台東縣綠島鄉公所舉辦的「海是要游吧 2023綠島海上長泳」活動也宣布延期。

「海是要游吧 2023綠島海上長泳」23日表示，因瑪娃颱風變強的關係，為了大家的安全而決定延期，並將活動延後至6月11日，「很抱歉」、「後續資訊我們會陸續更新！造成不便來請大家見諒」。

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▲▼瑪娃轉強颱！綠島海上長泳宣布延期。（圖／翻攝海是要游吧 2023綠島海上長泳臉書）

▲綠島鄉公所宣布海上長泳延期。（圖／翻攝海是要游吧 2023綠島海上長泳臉書）

網友看完紛紛留言，「延到6/11真是太悲傷了，噴淚錯過」、「希望能再延後，2週太趕，船票、車票、住宿要如何喬」、「看來只能虧本放棄綠島，擁抱外木山了」、「6/11外木山長泳、6/18澎湖長泳，希望日期能避開這兩個長泳」、「要延期可以，也要讓人選擇退費，因為6/11很多人都有活動了！根本就無法喬」、「6/10、6/11有好多人要參加兒女的畢業典禮～在6/11辦綠島長泳，他們就無法參加了」。

根據中央氣象局觀測，颱風瑪娃今天晚間8時的中心位置在北緯12.3度，東經146.0度，以每小時11公里速度向北北西進行，中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑250 公里，十級風暴風半徑100公里。

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