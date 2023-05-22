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快訊／民進黨攻雙城論壇　蔣萬安動怒狂嗆：蔡英文、賴清德也盼對話

▲▼台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市與中國大陸上海市自2010年起，每年輪流辦理雙城論壇，今年由上海方主辦，台北市政府17日派副秘書長王秋冬赴陸協商。面對民進黨議員質疑，台北市長蔣萬安曾承諾共機不擾台才辦雙城論壇，蔣萬安不斷提及總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦都稱願意跟對岸展開對話，引爆民進黨議員怒火。

蔣萬安22日上午赴議會進行專案報告，內容包括財政紀律、長照政策、台北上海雙城論壇等。民進黨台北市議員何孟樺表示，蔣萬安曾於選前承諾，雙城論壇舉辦前提就是中共不再擾台，「你對市民的承諾，會堅定實行嗎？」蔣萬安回應，自己對市民的承諾，當然會堅定前行。

▲▼台北市議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）

何孟樺批評，「我問的是你記不記得你的承諾？」但只見蔣萬安並未正面回應，僅稱他一定會秉持對等尊嚴、善意互惠原則辦理，何孟樺不滿蔣的回應，痛罵「你不要在那邊講廢話！我問的是你選前說了什麼？共機不擾台，你才會辦雙城論壇，現在這承諾有沒有效？」

不過，蔣萬安僅稱「我一直強調就是對等尊嚴、善意互惠」、「我會遵守中華民國憲法，兩岸人民關係條例」等言論，使何孟樺怒罵，「你要在議會殿堂跟選民說，你背棄選民承諾，背棄選前說的話？」

蔣萬安回擊，副總統賴清德，也就是民進黨總統參選人，上週公開表示要透過合作促進兩岸之間的了解、理解、諒解、和解，甚至上週回到政大回答學生問題時，賴清德也公開說，台灣不要放棄跟中國合作交流的機會，「這是賴清德、你們民進黨參選人的公開表示跟他的主張，不管外在情勢怎麼樣變化，中央政府也都主張要跟對岸進行交流。」

何孟樺與蔣萬安兩人你一句、我一句，唇槍舌劍誰也不讓誰講話，何孟樺爆氣狂嗆「你不要浪費我質詢權益，請你不要講廢話！」蔣萬安也不甘示弱地回罵，「你問我問題，我要回覆你啊！」

▲▼台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

何孟樺再批蔣萬安反質詢，蔣萬安則說「我哪一句話是反質詢？我都在表達我們的回答。」何孟樺一聽怒嗆蔣萬安辯解、講廢話，「新北市有『侯侯做代誌』，台北市則有『蔣蔣講廢話』，都是欺騙市民！」由於現場火藥味濃厚，身為主席的副議長葉林傳緊急站起來相勸「好好問好好答」。

何孟樺詢問，蔣萬安會不會出席雙城論壇？但蔣萬安並未正面回應，反而提及5月18日陸委會肯定歷屆舉辦雙城論壇、樂見雙城論壇進行交流，「陸委會公開肯定雙城論壇，甚至說提供適當協助，還舉台北燈節例子，這是好的經驗，要延續下去，議員你要公開打臉陸委會嗎？陸委會肯定樂見每一年舉辦的雙城論壇。」

隨後輪到民進黨台北市議員林延鳳質詢，詢問是否會堅定捍衛中華民國主權？蔣萬安回應，自己的立場就是捍衛中華民國主權。林延鳳播放蔣萬安過去競選期間時的影片，蔣曾稱，未來如果有任何人敢「黑白欺負台灣」，絕對跟對方拚命等言論。

林延鳳提及，現在共機持續擾台，中國大陸阻擋台灣參加國際衛生大會，這難道是對台灣釋出善意、不是欺負台灣人嗎？蔣萬安則說，總統蔡英文曾於2月公開表示，願意跟對岸展開對話，也曾說疫情後要恢復健康有序的交流，除了蔡英文、賴清德之外，行政院副院長鄭文燦也不贊成停止ECFA，行政院長陳建仁也認為小三通要常態化，緩解兩岸之間氣氛。

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