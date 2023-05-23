5種「漏財風水」你家也有？大門正對樓梯　財運一路暴跌

▲家中大門正對向上或向下樓梯，都會對運勢造成影響。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

許多人每日勤奮工作打拚，就為了有個能遮風擋雨的小窩，而在裝修屋內的風水格局和居家擺設時，最好多留意，一不小心可能對居住者的運勢造成影響。塔羅牌老師艾菲爾示警，有5種居家風水「會漏財」，但也別過度擔心，只要利用一點簡單的擺設，就能改善原本不足之處，一起來檢視家中風水是否踩到雷。

艾菲爾示警5種漏財風水：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.廚具或餐具缺角請換新

家中鍋碗瓢盆就像是「接財富」的容器，若出現破損、裂痕、缺角，即代表破財、漏財的運勢。因此平時使用時請多留意，一旦看見缺角請盡快換新。

2.床上和地上凌亂要整理

床鋪是每天舒緩疲勞的地方，而地板每天都在行走，若在家都無法好好走路、舉步維艱，在運勢上也會大打折扣，不僅前途無光，對於財運、事業運、桃花運影響甚鉅。當發現床上或地板髒亂或擺放太多物品，恐害氣場變濁，影響居住者運勢，建議平時保持居家環境的整潔，也給自己輕鬆好心情。

3.大門面對樓梯可擺放盆栽

家中大門若正對著向上的樓梯，稱為「牽牛煞」，就像硬牽著一頭牛走，做人做事都辛苦，也容易徒勞無功；相反的，若大門正對著向下的樓梯，則會漏財，錢財就像坐溜滑梯般，運勢一路往下滑。這時可於住家門口擺放綠色植物，有助增強屋內生氣、改善周邊氣場。

▲若開大門就看到鏡子，容易將財氣反射出去而漏財。（示意圖／達志）

4.玄關鏡要移除

很多人會在玄關擺放一面鏡子方便出門時整理儀容，但若開門見鏡，就招財風水而言反而會將財氣「反射出去」導致漏財。建議將鏡子移除，或在鏡子上蓋上一層不透光的布，即可化解。

5.鋼製大門別反光

大門是財神爺光臨的第一站，若家中大門使用會反光的不鏽鋼材質，恐因反射而嚇跑財神爺！建議把門換掉或貼上裝飾貼紙；或者也可在門前放置黑、藍色系地墊，因不鏽鋼大門為「金」、黑藍色為「水」，有助形成「金水相生」，招財又聚氣。