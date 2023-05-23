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「超強運4星座」未來一周旺到爆！　專家：好運上門驚喜發生

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）
▲五月份下旬，哪些星座將獲得財神爺的青睞！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／林懿捷報導

5月份迎來倒數兩周，在這個月進入下旬之時，來看哪四個星座的朋友，會在此刻得到上天眷顧，《搜狐網》運勢專欄點名了包括雙子座、處女座、金牛座、摩羯座等4個星座的朋友，在未來一周會好運上門，驚喜不斷。

雙子座
雙子座的幸運來自溫和真誠的性格，良好的社交能力，但同時也很有神秘感，讓人很難猜測，他們不太願意表現出自己不好的一面，但敢於發表自己的意見，甚至在別人有難時出手相救，因此廣結善緣。一周之內，雙子座將會暴富如雨，通過金融知識或投資獲利，變得富有和慷慨的他們，幸福也將會上門，驚喜不斷。

處女座
處女座的朋友才華橫溢，嚮往自由，他們總是說到做到，待人以誠，喜歡簡潔明瞭地表達自己，不喜歡囉嗦。未來一周，他們會一帆風順，在追逐目標的路上光芒萬丈，而且會有貴人出現，幫助他們的事業發展。平時潔身自好的處女座，在許多事情上的運勢都會逐漸好轉，人際關係也將會擴大，發財的機會也會一一出現。

金牛座
金牛座的朋友理性穩重，見多識廣，有自己的原則，待人公平公正，他們非常聰明，很會精打細算，只要他相信的事情，就不會回頭看、不會反悔。未來一周金牛座將會喜事遍地開花，溫柔的他們除了事業運佳，也將會遇到甜蜜浪漫的愛情。

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摩羯座
摩羯座的人井然有序，做事一帆風順，如果喜歡某樣東西，就會堅持很久，因此能在創業的過程中，通過不斷的努力，累積財富。未來一周的摩羯座，事業會朝著更美好的方向發展，無論面對多麼艱難的困境，只要熬過去，將會越來越好，專注於你的事業，會獲得更多賺錢的機會。

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