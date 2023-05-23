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每組100元！雲林建國國中「40年歷史」課桌椅　PO網賣爆大搶購

▲▼ 北港建國國中。（圖／民眾提供）

▲北港建國國中將舊課桌椅PO網販售，沒想到沒幾天就賣光。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林各校課桌椅既往採損壞修繕方式處理，未編列過預算補助各級學校汰換，但近年部分課桌椅已損壞過於嚴重無法修繕，縣府編列4960萬經費汰換，北港建國國中獲得800組新的課桌椅，而舊的600多組課桌椅，校方上網販售，沒想到大受歡迎，沒幾天全部銷售一空。

北港建國國中總務主任黃津基今（23日）向《ETtoday新聞雲》表示，當初這些舊的課桌椅，廠商沒辦法一次全數購買，所以本著回饋在地社區以及居民的心，上週在本地的臉書社團發文，以1組100元的價格進行販售，沒想到獲得相當熱烈的回響，沒過幾天就全部賣光，除了購買一、兩組的民眾之外，廟宇也會一次購買十幾組，放在廟內給信眾以廟方人員使用。

▲▼ 北港建國國中。（圖／民眾提供）

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▲除了民眾購買之外，不少廟宇也前來購買。（圖／民眾提供）

黃津基說，校內的這些舊課桌椅，都有30、40年的歷史，許多學生都會在上面寫東西、立可白畫畫，早期沒有經費，都會先重新漆過後再使用，若是狀況較差的課桌椅，幾乎都是送往石榴國中的課桌椅再生銀行再利用。

黃津基指出，縣府提供的新課桌椅，都是純木打造，一組價格約1600元到1800元，目前校方已經全數收到這批課桌椅，並且提供給學生們使用。

▲▼ 北港建國國中。（圖／民眾提供）

▲這些舊課桌椅，已經有30、40年歷史。（圖／民眾提供）

雲林縣政府教育處處長邱孝文指出，縣內國中小課桌椅汰換需求，都是各校盤點個別提報，教育處再就各校需求給予補助，此外，為永續利用，將來汰換課桌椅會送到石榴國中，經木工加工處理後，也可再提供給學校使用，為全雲林縣所有國中小學生提供最好的學習以及健康成長的環境。

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