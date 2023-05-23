獨／台版柬埔寨奪3命！首腦泰達幣溢價拍出　得標男喊：做功德

▲士林地檢署偵辦奪3死「台版柬埔寨」詐團，並查扣集團犯罪所得泰達幣7萬多顆，今（23日）進行拍賣。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

追討犯罪不法所得，貫徹實現司法正義！士林地檢署主任檢察官曾揚嶺偵辦奪3命「台版柬埔寨」詐團案，不僅逮回首腦「藍道」杜承哲，更查扣其犯罪所得虛擬貨幣「泰達幣」7萬3432餘顆，同時也與行政執行署士林分署跨機關合作。今（23日）上午加開拍賣會，由鄭姓民眾以221萬拍定，順利完成國內最大宗虛擬貨幣拍賣會。

士檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱偵辦「台版柬埔寨3死案」，首波偵結起訴29名被告後，又積極向上溯源，查獲到幕後真凶「藍道」等成員，同時查扣杜嫌犯罪所得泰達幣7萬343多顆（USDT）。因此，檢方囑託士林分署變價拍賣這件「看不見的拍賣標的」。

▼士林地檢署曾揚嶺（左）與士林分署黃國書行政執行官落槌拍定泰達幣。（圖／記者黃宥寧攝）

今（23日）上午10時30分進行拍賣，主任檢察官曾揚嶺更親自到場，此次分甲、乙兩標分開拍賣，數量分別為336.054954枚與73095枚，得標人需自行負擔轉移費用（TRC20的Gas費），拍賣會共吸引6組買家競標，經過激烈輪番加碼10次激烈競價，各以1萬1000元、221萬溢價19萬多元順利拍定。

27歲鄭姓得標者獨家接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，原任職公務員因育兒留職停薪，因緣際會下踏進「幣圈」斜槓成為幣商。他說，為了這場拍賣會，也事先做足功課，將合理得標換匯表寫在紙上，方便拍賣時競價，同時難掩興奮心情說：「比我想像價格還要便宜，好意外會得標！」因為換算下來差了4萬多元，等於撿到便宜。

▲鄭先生參加拍賣會前還特地做功課，將換匯表寫在紙上方便喊價。（圖／記者黃宥寧攝）

當記者問到他是否知道這批虛擬幣原本主人是誰？他不假思索回「知道！台版柬埔寨藍道的」；至於原本主人是誰，並不忌諱，只要價格合理就買，也知道拍賣後的錢可以還給被害人，也算是「做功德」。

▼新北市市刑大代為保管泰達幣，現場轉入得標者虛擬貨幣交易帳戶銀貨兩訖。（圖／記者黃宥寧攝）

由於「藍道」犯罪所得泰達幣存放冷錢包（類USB儲存裝置），新北市刑大警方以「專案」方式將查扣的虛擬幣轉入警方帳戶，今日也特別到拍賣場協助移轉給拍定人。

士林地檢署指出，此次拍賣會價金，將會在「台版柬埔寨」案中持續保管，以保全未來的沒收與求償，讓被害人得以獲得一定保障外，並可充分彰顯辦案團隊釜底抽薪，自根源打擊詐騙，務求澈底斬斷詐團金流，使從事詐騙犯罪者無利可圖的堅定決心及行動力。

最後，士檢檢察長顏迺偉強調，同仁將持續貫徹政府強力打詐的當前重要政策，並落實、強化法務部、台高檢所宣示「加強偵查中查扣被告犯罪所得及完全剝奪犯罪資產」刑事政策，積極查扣沒收犯罪不法所得，日後仍將頃全力打擊一切形式詐騙犯罪，並依法查扣、沒收每一分詐騙犯罪所得，盡力維護民眾權益。

