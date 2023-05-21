補教師和小三同居樓上！妻崩潰「女兒看到怎辦」 他嗆：妳的問題

▲新北一名補教師人夫偷吃小三，還和她在自家樓上住處同進同出。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名正宮提告控訴，在補習班當老師的丈夫阿政(化名)偷吃班導師小三，還搬離住所，和小三同居在自家樓上，她崩潰問他「女兒看到爸爸跟別的女人一起進進出出，她會什麼想法？」，阿政卻嗆「那應該就是妳的問題啊。怎麼讓女兒接受到這樣的訊息」，最後阿政還賣掉原住所，她只好和女兒另找租屋處棲身，身心因此大受打擊，要向丈夫和小三求償100萬。新北地院審理，認為兩人侵害配偶權屬實，應連帶賠償40萬元。

正宮指控，她和阿政愛情長跑13年、結婚6年，育有一女，原本期待感情可以長長久久，想不到去年5月3日晚上，阿政向她坦承已外遇半年，隔月還搬到同棟大樓樓上和小三同居，她原本只求阿政和小三搬走，不要讓她看到兩人親親我我，但阿政反而賣掉她和女兒居住的家，她只好帶女兒另找租屋處。

正宮拿出和丈夫的對話，訊息中她表示「我不想看到你跟她在一起出現啊…你為什麼不留一條退路給我跟女兒，讓我們住在這裡」、「你可不可以去問問別人，誰要跟自己的老公、跟小三住在一個同一個大樓？」、「她(女兒)看到爸爸跟別的女人一起進進出出，她會什麼想法？」

但阿政仍不願意搬走，表示「為什麼妳要讓女兒看到我跟她進進出出啊」、「不能說是爸爸的朋友喔？」、「那應該就是妳的問題啊。怎麼讓女兒接受到這樣的訊息，是我們自己要怎麼去跟她溝通」、「妳叫我搬走，我爸媽的感覺是什麼？」，這些回應讓正宮傷心不已，只能提告向阿政和小三求償100萬元。

全案審理時，阿政和小三都辯稱彼此只是同事，因小三家中燈泡和水管故障，他才出入她在樓上的租屋處，兩人並沒有同居。

法官查看正宮提供的證據，發現阿政曾在小學同學群組裡自承外遇，表示「我跟她的開始完全不合理，我們彼此都有婚姻，我們都有各自的問題，只是這幾個月過去了，可以說是認識對方之後，我跟她彼此確定，就是一定要跟對方在一起了，因此她已經在今年4月離婚了」，雖沒指名小三，但小三也確實在4月時離婚了，既然兩人深夜共處一室、同進同出，且認定要彼此相守，已侵害正宮配偶權，應連帶賠償40萬元，全案還可上訴。