鋒面「轟遍全台」只花8小時！今雨停轉冷　周日起換颱風接棒

▲中颱瑪娃周日起影響天氣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

昨日夜襲全台的鋒面系統已逐漸往南移動，對台影響漸漸減少，氣象達人彭啟明表示，此移動性鋒面從北到南移動時間只花了八小時，而這波降雨有助紓解旱象，今日西半部仍有局部短暫陣雨可能性，加上受到東北季風影響，北部、東半部白天高溫降至22-25度。另周日開始天氣將受到中颱瑪娃影響。

彭啟明在臉書粉專貼文表示，這波移動型鋒面從北到南移動過程中都有閃電雷擊，移動時間只花了八個多小時，非常快速，不過台南、高雄都有出現顯著降雨，對於紓解旱象很有幫助。

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▲▼昨晚到目前累積雨量可觀，鋒面已移動到巴士海峽。（圖／氣象局）

彭啟明表示，鋒面系統已快速南下，現已位於台東東南方海面至巴士海峽一帶。目前降雨已大致緩和或停止，但西半部地區仍有局部短暫陣雨的可能性。今日受到東北季風影響，北部、東半部白天高溫降至22-25度。中南部受影響較小，高溫預計在27-30度間。

彭啟明提醒，周日起可能會受到瑪娃颱風外圍環流的影響。目前瑪娃颱風正接近關島，並有可能發展為強烈颱風。天氣職人吳聖宇表示，周日以後北部、東半部地區降雨的機會提高。

吳聖宇指出，周五、六瑪娃移動到菲律賓東方海面，路徑將逐漸北轉，目前還很難估計北轉的時間點跟角度，由於這個颱風的範圍不小，因此如果北轉較晚，仍可能會對台灣的天氣有所影響，影響時間落在周日到下周二。