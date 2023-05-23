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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聯合報民調：侯友宜下滑5個百分點　賴清德28％領先侯柯

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，但在最新民調中，侯友宜的支持率相較於4月底下降5個百分點，以24％的支持率緊追在對手賴清德的28％之後；而柯文哲雖然以22％的支持率殿後，但他在40歲以下選民的支持率領先賴、侯。

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德在最新民調中支持度領先對手侯友宜、柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜確定代表國民黨投入2024總統大選，他20日發表參選演說，痛批民進黨執政貪腐黑金，認為民進黨才是在撕裂台灣社會。隔日民進黨總統參選人賴清德也隔空反擊，直指侯接受九二共識，也接受一個中國原則，而且分裂台灣的其實是中國，不是台灣任何一個人，幫中國在台灣找代罪羔羊才是錯的。

根據《聯合新聞網》報導，在23日公布的最新民調中，侯友宜的支持率相較於4月底下降5個百分點，為24％，暫居第二，對手賴清德則是28％、柯文哲22％，推測可能與國民黨支持者和中間選民轉為觀望態度有關；而從年齡分析來看，柯文哲在40歲以下選民中以35％支持率領先，賴清德在40至59歲選民中以29％略勝一籌，並在60歲以上選民中以28％的支持率和侯友宜的30％旗鼓相當。

▲▼國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜支持度下滑。（圖／記者李毓康攝）

2024總統大選呈現三強鼎立局面，賴清德、侯友宜不斷隔空互打，柯文哲疑似受到刻意邊緣化。對此，柯文哲表示，這本來就是選戰策略，雙方一定要將他邊緣化，回歸藍綠兩黨對決，確保台灣政治版圖「兩黨繼續分贓下去」，但「我突圍能力很強！」

▲民眾黨總統參選人柯文哲國政願景記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲獲得較多年輕選民青睞。（圖／記者林敬旻攝）

而侯友宜日前出席《董事長開講》節目，脫口說出前台南市議員謝龍介沒當選台南市長是「台南人沒眼睛」，一度引發爭議，侯也為此道歉，迅速為失言風波止血，展現出領袖人物的肩膀。

賴清德則在21日出席彰化縣信賴台灣之友會成立大會時，拋出3大國政願景，表明若有機會當選總統，他將照顧弱勢、協助企業轉型、推動台灣平衡發展與地方創生。

台灣民意基金會董事長游盈隆22日在臉書分析侯賴柯的「分歧與共識」，侯、賴在兩岸議題上頻頻交火，柯文哲則是維持一貫的語焉模糊，但兩岸關係是台灣總統大選無法廻避的重要議題，任何像樣的總統候選人都必須有清楚的立場、有力的論述和可行的政策，而在激烈的交鋒中，他也看到一線希望，那就是，打造台灣新政治共識的希望，「畢竟，所有重要共識都是在嚴重分歧中打造出來的，不是嗎？」

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