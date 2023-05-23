浩克爆走遭猛敲12棍！作家揭影片「7大關鍵」：警察是朝頭部攻擊

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浩克爆走遭猛敲12棍！作家孫瑋芒揭影片「7大關鍵」：警察是朝頭部攻擊

記者閔文昱／綜合報導 

桃園中壢一名朱姓男子20日大鬧超商，還把趕來壓制的員警打到腦震盪，而其中一名員警為了壓制朱男，持警棍連續抽打12下，將朱男打得頭破血流，此舉也引發爭議。對此，作家孫瑋芒分析影片7大關鍵，研判「朱男鮮血從頭頂左側以放射狀流到臉部，是王警員棍擊朱男頭部所致。」

孫瑋芒21日在臉書發文表示，針對「超商浩克」事件，中壢分局主管應是看過兩名警員的祕錄器影片，也看到民眾側錄影片，才在20日迅速發布行政處分，並在21日宣告將把涉持警棍揮打朱姓健美教練的王姓員警依傷害罪移送法辦。

▲▼快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

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▲中壢警抽打超商浩克警棍打到斷。（圖／翻攝自記者爆料網）

孫瑋芒反覆、降速觀看王姓員警持警棍對朱男痛打12棍畫面，得出7點訊息，首先是王警員左手持警棍，右手持噴罐，向朱男噴辣椒水，同僚則在旁觀看，接著王警員左右手的警棍和噴罐和互換，右手持警棍向朱男揮下第一棍，隨後又左手持警棍，右手持噴罐，從朱男頭部上方對他噴辣椒水，並在之後左右手的噴罐和警棍互換，以右手持警棍，揮下第二棍，打到朱男左後背。

孫瑋芒分析，王警員揮出第三棍後，在朱男護頭的雙手放開之際打中朱男的頭頂，「這一聲棍擊聲比較響亮，透過王警員胯下可看到一截折斷的警棍飛過。朱男發出『啊』的哀號，痛得抱頭倒下，側躺在地。」不料王警員仍對倒地的朱男正面連續棒打，直到第十二棍才收手，「朱男則側躺著挨打，不斷發出哀號，其中一句可聽出是『好疼啊』。」

▲▼ 桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」，超商監視器畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲朱姓壯男在超商失控大鬧宛如「浩克」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

最後，旁觀十二棍全程的同僚上前為朱男上銬，把朱男雙手反銬在背後。王警員則提著只剩半截的警棍怒斥朱男。

孫瑋芒認為，仰躺在地的朱男，鮮血從頭頂左側以放射狀流到臉部，研判是王警員棍擊朱男頭部所致，「朱男身上的血跡，從頭部、臉部、頸部、胸前、腹部延伸到腰部。」

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