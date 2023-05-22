5億高中生死因不明！高大成曝義務幫忙「懷疑兇嫌不只一人」

記者游瓊華／台中報導

台中市18歲賴姓高中生獲贈5億房地產後離奇墜樓，案發前2小時與賴生登記結婚的26歲夏姓男子遭家屬指控謀財害命。法醫高大成接獲家屬委託，21日前往現場及殯儀館相驗。高大成今天表示，早在賴生墜樓後2天就有殯葬業者透露此案離奇，加上他認為本案有太多疑點，所以決定義務幫忙，無收任何一毛錢，且懷疑賴生遭人下毒後，在尚有行為能力前，從10樓被帶到低樓層墜下，直言「一個年輕人犯案到如此縝密、天衣無縫有難度，懷疑還有共犯！」

▲「5億高中生死因不明」，高大成懷疑兇嫌不只一人。（圖／記者游瓊華翻攝）



高大成今天再度接受媒體訪問，他表示，昨天驗屍後發現，賴生不僅無顱內出血及腹部出血，更離奇的是「賴生僅右手一隻手閉鎖性骨折」，完全違背墜樓死者會看到的情況，研判是生前就骨折。

高大成表示，根據過往經驗，從5樓墜下頭部會有裂痕；從8樓墜下會頭骨破裂、12樓墜下會腦漿溢出，但賴生沒有顱內出血，顯見是從低樓層墜落，加上以賴生的體重加上重力加速度，倒臥的草地應該會凹陷（上圖，記者許權毅攝），但現場卻無此跡象。

至於媒體詢問，遭懷疑的夏男本身就有千萬房產，對賴生下手是否違背常理？高大成回應「貪心不足人吞象」，也懷疑若真是夏男所為也應有共犯，否則依照夏男的年紀要完成如此完美的凶案會有難度，研判「賴生喝下慘有藥物的啤酒後，在失去行為能力前，有人帶著他走樓梯避過監視器到低樓層後將人丟下」。