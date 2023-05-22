小7歲姊弟戀爆第三者！醋男開轟痛扁情敵　搭小黃落跑還狂清槍

▲台中一名張男不滿女友與蔡男搞曖昧，竟找友人打蔡男、開槍警告，搭乘計程車落跑時還在車上清槍。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市潭子區今日中午傳出一名張男不滿女友林女與蔡姓網友搞曖昧，夥同友人「持槍談判」，先是狂揍蔡男還開槍警告。2人在案發後帶著林女搭乘計程車落跑，張在車上還不斷拉槍機清槍，侃侃而談剛剛案發經過，運將將3人載到目的地後，趕緊開去派出所報案，成為警方迅速破案的關鍵之一。

據了解，23歲張嫌、30歲女友林女以及21歲郭男，案發後馬上搭乘計程車離開，要運將開去北區某出租大樓，只見張嫌頭戴鴨舌帽，金髮妹林女則緊緊戴著墨鏡、口罩，郭男跳上前座，一臉疲憊。張男還在車上跟林、郭說剛剛「痛毆蔡男」的過程，時不時還拿出改造手槍「拉槍機」，疑似是在清槍，整個過程都被運將聽見，順利載運3人到目的地後，感到害怕的運將馬上開車到北屯派出所報案。

▲▼ 大雅分局偵查隊長陳俊彥指出，本案能迅速偵破，警民合作是關鍵之一。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）



大雅分局偵查隊長陳俊彥指出，本案能夠迅速破案，計程車司機提供的線索是關鍵之一，能夠讓專案小組迅速掌握犯嫌動向，也感謝第二分局、第五分局火速調閱監視器，讓警方找到犯嫌住處時，張嫌還來不及藏匿槍枝，當場人贓俱獲，將3人逮捕。

此外，大雅分局分局長表示，偵查隊長陳俊彥因為父親過世，家中正在服喪，一聽聞分局有重大案件，主動返回專案小組行列，投入搜捕行列。陳俊彥表示，因為曾在嫌犯住處的轄區服務過，當時就剛好有熱心民眾提供線索，讓整起案件迅速破案，順利將2人逮捕歸案。

▲張男手持槍枝，與郭男在潭子區某宮廟毆打蔡男。（圖／民眾提供）

