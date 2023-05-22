快訊／男遭爆打滿臉血女伴尖叫　「台中宮廟槍響」雙煞落網

▲潭子驚傳槍響，警方趕到現場拉起封鎖線，鑑識科人員也到場採證。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市潭子區得天宮22日中午傳出槍響，有民眾報案得天宮內有人開槍，還看到有煙冒出，警方趕到現場將一名頭部受傷的蔡姓男子送醫救治。目擊民眾透露，先聽到一聲很大聲「碰！」，疑似是槍聲。警方到場清查，發現子彈及改造槍支，稍早已經逮到2名槍手。

警方調查，30歲蔡男疑因感情糾紛，遭2名男子(21歲郭男、23歲張男）約至得天宮談判，後遭該2人聯手毆打，該2名男子逞凶後搭乘計程車離開，蔡男經檢視並無槍傷，傷勢係遭毆打臉部擦挫撕裂傷，後續送往慈濟醫院包紮。警方在2小時內即帶回涉案人等，並於現場起獲一把改造槍支、七顆子彈、一枚彈頭，後續依傷害罪及槍砲彈藥刀械管制條例送請臺中地檢署偵辦。

據悉，蔡姓男子被揍到滿臉鮮血，甚至無法起身走路，疑似蔡男的女性友人嚇得尖叫趕緊躲起來。住在宮廟旁的婦人指出，有聽到一大聲「碰」，還有人看到煙，但沒有直接看到槍，走出去看就發現廟內有兩名年輕男子爆打一名男子頭部，隨後動手的2男跳上計程車揚長而去。

▲蔡男哥哥收到消息從南區趕到潭子，透露弟弟無與人結怨，不理解為何會出事。（圖／記者許權毅攝）



蔡男的哥哥接獲警方報案後也從南區趕到現場，透露弟弟無與人結怨，不理解為何會被打。警方也緊急封鎖現場採證，釐清到底是否為槍案以及衝突發生原因。