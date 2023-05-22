旭集、饗饗6／1起收訂金！訂位姐「最後一波開大絕」　網洗版轟爆

▲饗賓集團旗下的Buffet餐廳「饗饗」。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高人氣吃到飽餐廳「旭集」、「饗饗」一位難求，也出現許多訂位轉讓的情況，於是店家祭出規定，用餐日自6月1日起，改採預付訂金制，這讓不少消費者拍手叫好；怎料，在新規上路前，仍有黃牛把握最後時間「開大絕」，引起眾人撻伐。

一名網友在臉書社團「蘆洲三重幫」發文，表示要低價轉讓旭集信義店、饗饗微風店及新莊店的訂位，1人50元起，只有位子，不含餐費，上面不僅各個時段都有，且去掉已售出的2組，組數竟多達9組。

[廣告]請繼續往下閱讀...

轉讓文引爆眾人怒火，一名網友在「爆怨公社」PO出截圖，不禁吐槽「難怪這麼難訂，支持訂位要付訂金啦！到底怎麼會有這種光明正大收轉讓費的。」

▲一整排5月底的訂位轉讓。（圖／翻攝自爆怨公社）

事實上，由於這類情況層出不窮，旭集、饗饗在4月28日時就公布，為維護各位貴賓訂位權益，用餐日自6月1日起，訂位採預付訂金制，每人用餐（含0-12歲兒童）預收訂金500元。沒想到，仍有黃牛趁最後時機，再搶賺一波。

而網友們看完也傻眼，洗版回應「有夠白目」、「訂位姐太猛了吧」、「黃牛無孔不入」、「這種錢也要賺？」「難怪6/1起要先付訂金！幹得好」、「人格只值那50元」、「只能說…她賣很久了」、「有夠噁的行為」。