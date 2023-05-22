　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

牛煦庭狠批鄭文燦任內「三光」　盼張善政做好「三有」市長

▲牛煦庭狠批鄭文燦任內「三光」行為

▲牛煦庭期張善政做好「三有」市長。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

獲國民黨提名參選桃園市第一選區立委的市議員牛煦庭，22日在市議會市政總質詢，期許張善政當有施政方向、有用人專業、有建設進度的「三有市長」，並狠批鄭文燦任內「三光行為」：職缺派光、支票開光、舉債借光。要求市府修正，徹底終結華而不實的市政路線。

牛煦庭表示，市長要對市民負責，該釐清的責任要釐清，他調閱前朝發包之25項市府超過1億元重大建設之進度，發現大多是統包工程，並且幾乎都有減項狀況，他表示鉅額建設採統包減項，影響規劃與監造品質，且後續增項則對市府議價不利，直呼這就是「毛胚屋」、「漏水屋」、「行政中心上浮」等工程品質不良的根本原因。要求市府檢討流程，鉅額建設，以分段發包的方式處理，做好規劃，才能從根本改善工程品質。

牛也表示，前朝調借基金超過95%，等同掏空基金現金流，現任市府若要大展拳腳，動支基金，將立刻面臨舉債壓力，在沒有彈性調度空間的情況下，對於各項建設經費難免撙節，影響市政表現。牛表示，有鑒於關心桃園財政狀況的市民朋友逐漸增加，市府不必迴避問題，應以坦蕩、開放透明之方式清楚說明，不要再玩文字遊戲。

牛煦庭表示，開工剪綵行程多，不表示市政品質好，市長到處跑、支票到處開，但兌現有問題，到了最後一樣被市民唾棄。張善政則表示行程以分工方式處理，以市政為先，對自己的風格深具信心。牛煦庭表示，期待新市府以「施政方向要有、用人專業要有、建設進度要有」的「三有路線」取代過去的「三光路線」，如此才是肩負起善後的責任。

張善政回應表示施政方向著首重教育與人才培養；產業科技化轉型；以及與國際減碳趨勢全面對焦；亦期望中央政府儘速修正財劃法，給予地方政府更大空間，共同推動市政發展。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
少了鬼鬼浩子！　《營業中2》首播收視出爐
3歲妹「同時染4病毒」燒7天！　醫急喊：3警訊立送醫
電影級犯罪手法！　上市公司被A走2400萬貴金屬
快訊／台中宮廟槍響女尖叫！　男遭爆打滿臉血
快訊／樂天桃猿異動！　3球員被降二軍
台男YTR搭訕企鵝妹提1要求！　遭出征嗆：女人不是用來尊重
飛龍七連瀑4人被沖走！　女「急打岩釘」陳屍峭壁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市演武場「金繼的繕與美」特展　欣賞金繼的缺憾之美

竹市推數位學習　藝術領域雙語數位「公開觀議課」起跑

牛煦庭狠批鄭文燦任內「三光」　盼張善政做好「三有」市長

強化水災搶救　南消三大與大北門區公所攜手強化管筏操作

台東縣政府攜手鄉鎮公所　持續解決偏鄉簡易自來水用水問題

急徵才！搶救公車司機荒　桃園6／1起助加薪萬元

桃竹苗分署名人講座6／1日登場　阿拉斯分享斜槓人生

興大埔里實驗林文創園區試營運　邀在地里民參加園藝療育課程

工讀27天薪3萬8！台電門諾暑期希望種子招募中　名額20個

長年推動中醫藥發展　慈院何宗融接任花蓮中醫師公會理事長

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

再混啊!員工躺椅爽玩手機　見老闆車來秒衝上樓換制服

竹市演武場「金繼的繕與美」特展　欣賞金繼的缺憾之美

竹市推數位學習　藝術領域雙語數位「公開觀議課」起跑

牛煦庭狠批鄭文燦任內「三光」　盼張善政做好「三有」市長

強化水災搶救　南消三大與大北門區公所攜手強化管筏操作

台東縣政府攜手鄉鎮公所　持續解決偏鄉簡易自來水用水問題

急徵才！搶救公車司機荒　桃園6／1起助加薪萬元

桃竹苗分署名人講座6／1日登場　阿拉斯分享斜槓人生

興大埔里實驗林文創園區試營運　邀在地里民參加園藝療育課程

工讀27天薪3萬8！台電門諾暑期希望種子招募中　名額20個

長年推動中醫藥發展　慈院何宗融接任花蓮中醫師公會理事長

熱火得分前3都是落選秀　乾麵哥羅賓森季後賽三分球寫紀錄

鳳梨女友「我們會結婚」！交往3年…對準婆婆「1破例舉動」他目睹：毛毛的

新人剛到職「連續上班15天」熬夜加班　聽到一句話不爽辭職了

竹市演武場「金繼的繕與美」特展　欣賞金繼的缺憾之美

SARS過後七都房價暴衝　台中市漲幅346%超越雙北

科技公司老板被AI技術詐騙　10分鐘內被圈走1876萬元

法網賽紅土啟發珠寶創作　FRED特別版手環還可玩變身

國民零食開吉！大量進仿冒乖乖商品販售　電商女老闆GG了

【廣編】BRITA響應世界海洋日　號召全民用「芯」守護無塑海洋

少了鬼鬼浩子！《營業中2》首播收視出爐！　姚元浩激動發聲

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

強遷永康二王基督墓園家屬組自救會要求保留

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

「龍潭市場」改造完工　融入客庄元素

新北破獲非法養禽場　最高罰330萬

五股中興路、新五路口塞車　新北市府科技執法解套

桃園入選全球50大智慧科技城市　驚豔國際

中華佛教廣願福慧協會　千人浴佛洗滌心靈

工讀27天薪3萬8　台電門諾暑期希望種子招募中

桃園推動　援手2.0社區第一線反應員培訓

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

台東白牌車賺150元　罰10萬元扣牌扣照罰很大

搶救公車司機荒　桃園6/1起助加薪萬元

興大埔里實驗林文創園區試營運　推園藝療育課程

更多熱門

相關新聞

旁聽桃園市政總質詢　肯定議政推動

旁聽桃園市政總質詢　肯定議政推動

重視特兒、新住民等多元族群權益的桃園市議員張碩芳，15日於市議會進行市政總質詢，邀請特兒媽咪、新住民代表以及八德耀德扶輪社友等20餘人，前往市議會旁聽；質詢結束後，應新住民代表及八德耀德扶輪社之請，陪同拜會議長邱奕勝。邱議長表示，桃園市議會長年重視新住民權益、肯定也支持社團對地方發展的貢獻。

大潭電廠空污問題　市議員要求嚴密汙染管控

大潭電廠空污問題　市議員要求嚴密汙染管控

洗刷桃園最難玩污名！　市議員提良方

洗刷桃園最難玩污名！　市議員提良方

基北北桃1200月票　凌濤：應力爭補助9成

基北北桃1200月票　凌濤：應力爭補助9成

美福大火案撤罰　桃園2議員秀證物要求化驗

美福大火案撤罰　桃園2議員秀證物要求化驗

關鍵字：

牛煦庭狠批鄭文燦三光市政總質詢

讀者迴響

熱門新聞

賀軍翔爆喇舌酒店妹3次！　動手揍張勛傑還嗆聲

瑪娃凌晨轉中颱上看強颱　今晚全台變天

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！本人發聲了

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

「改款新TOYOTA Corolla」登場

頭下腳上掛山壁！飛龍瀑布罹難女回家了

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒臭臉」轉身走人！

快訊／大樂透1億中獎人出現！50歲傳產主管挺過鬼門關　豪捐7單位近4千萬

瑤瑤錄影「內衣露出」襯衫穿太小件了

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面