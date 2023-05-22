牛煦庭狠批鄭文燦任內「三光」　盼張善政做好「三有」市長

▲牛煦庭期張善政做好「三有」市長。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

獲國民黨提名參選桃園市第一選區立委的市議員牛煦庭，22日在市議會市政總質詢，期許張善政當有施政方向、有用人專業、有建設進度的「三有市長」，並狠批鄭文燦任內「三光行為」：職缺派光、支票開光、舉債借光。要求市府修正，徹底終結華而不實的市政路線。

牛煦庭表示，市長要對市民負責，該釐清的責任要釐清，他調閱前朝發包之25項市府超過1億元重大建設之進度，發現大多是統包工程，並且幾乎都有減項狀況，他表示鉅額建設採統包減項，影響規劃與監造品質，且後續增項則對市府議價不利，直呼這就是「毛胚屋」、「漏水屋」、「行政中心上浮」等工程品質不良的根本原因。要求市府檢討流程，鉅額建設，以分段發包的方式處理，做好規劃，才能從根本改善工程品質。

牛也表示，前朝調借基金超過95%，等同掏空基金現金流，現任市府若要大展拳腳，動支基金，將立刻面臨舉債壓力，在沒有彈性調度空間的情況下，對於各項建設經費難免撙節，影響市政表現。牛表示，有鑒於關心桃園財政狀況的市民朋友逐漸增加，市府不必迴避問題，應以坦蕩、開放透明之方式清楚說明，不要再玩文字遊戲。

牛煦庭表示，開工剪綵行程多，不表示市政品質好，市長到處跑、支票到處開，但兌現有問題，到了最後一樣被市民唾棄。張善政則表示行程以分工方式處理，以市政為先，對自己的風格深具信心。牛煦庭表示，期待新市府以「施政方向要有、用人專業要有、建設進度要有」的「三有路線」取代過去的「三光路線」，如此才是肩負起善後的責任。

張善政回應表示施政方向著首重教育與人才培養；產業科技化轉型；以及與國際減碳趨勢全面對焦；亦期望中央政府儘速修正財劃法，給予地方政府更大空間，共同推動市政發展。