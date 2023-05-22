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「你討客兄」！高雄醋夫懷疑分居妻有小王　持刀怒砍下場曝

▲▼ 高雄醋夫持刀砍妻子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲潘姓男子懷疑妻子有小王憤而行兇。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區一名潘姓男子與妻子感情不睦分居，但他懷疑妻子在外有小王，潘男去年1月間凌晨闖入姜姓妻子住處，並持刀刺傷姜女背部後逃逸，所幸姜女送醫沒有大礙，潘男事後被依殺人未遂罪嫌起訴，法院審理後，判處他徒刑6年8月定讞，民事部分，則判潘男應賠償姜妻138萬餘元。

判決指出，潘男與姜女兩人結婚後育有一女，後來感情不睦分居，但仍經常因為感情問題發生爭吵，尤其潘男後來發現姜女和一名蔡姓男子「走得很近」，更是怒火中燒，去年1月21日凌晨4時許，潘男潛入姜女位於三民區的住處，從廚房拿了菜刀對熟睡的姜女猛刺4刀，大喊「妳討客兄，要讓妳死（台語）」，姜女驚醒後大聲呼救，躺在一旁的女兒也被嚇醒，想拉住潘男又無效，只好趕緊報警，潘男行兇後隨即棄刀逃逸，警方在搜捕一天後將他緝捕到案。

法院審理時，潘男辯稱是因為姜妻沉迷於賭博，還對婆婆不孝，分居後找小王，才讓他忍無可忍，而且他得知老婆有小王後，已經得了重度憂鬱症，認為姜妻也有一半的責任。

全案一、二審法院都依殺人未遂判處潘男有期徒刑6年8個月，上訴最高法院後則遭駁回定讞。

而姜妻另提308萬餘元的民事損害賠償，高雄地院審理後，則判潘男應賠償138萬6539元。可上訴。

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