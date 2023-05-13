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幫人夫抓猴！徵信業者勒索人妻小王「要不要用錢買名譽」　下場曝

▲▼出軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫懷疑妻子有小王找徵信業者調查。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子懷疑李姓妻子有小王，於是請了翁姓、鄭姓徵信業者跟監蒐證，翁、鄭兩人拍到李妻和歐姓男子在美容工作室約會的相片和影片後，竟直接上門問李、歐「要不要花錢買名譽？」、「可以解決的話救大家保密」，「不見棺材不掉淚」，沒想到李、歐兩人直接報警抓人，法院審理後，依恐嚇危害安全罪判兩人拘役30天，得易科罰金。

判決指出，陳男和妻子結婚後，妻子自行開設美容美體SPA工作室，但陳男一直懷疑妻子在外「有男人」，去年1月間找上翁姓、鄭姓徵信業者跟監蒐證，而去年2月果然拍到李妻和歐姓男子在工作室約會的證據。

去年2月19日中午左右，翁、鄭兩人就進入李妻開設的工作室內，拿出「證據」要李、歐兩人花錢了事，問「要不要花錢買名譽？」、「可以解決的話救大家保密」，「不要不見棺材不掉淚」、「要告我恐嚇也沒關係」。

沒想到李、歐兩人不受威脅，還將翁、鄭的恐嚇過程錄音，直接報警抓人，翁、鄭兩人在偵訊時坦承不諱，被警方依法移送，高雄地檢署偵結依恐嚇罪將兩人起訴，並聲請簡易判決；至於聘請徵信業者的陳姓丈夫則因證據不足，獲不起訴處分，法院審理後，依恐嚇危害安全罪判鄭、翁兩人各拘役30天，得易科罰金。

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