原住民文創品牌「LiMA有藝思」台東波浪屋店　今盛大開幕

▲原住民文創品牌「LiMA有藝思」台東波浪屋店今盛大開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府在TTstyle原創館波浪屋地15號櫃成立的原住民族產品拓銷據點「ＬＩＭＡ品牌台東波浪屋店—LiMA有藝思」，20日由副縣長王志輝副與貴賓共同剪綵盛大開幕。

王志輝表示，「LiMA有藝思」展售台東多位原民藝術家和工作坊合作文創商品，民眾選購優質商品外，店內展出原住民藝術家王韻筑大型壁畫「lata'ang -盛放」以及「藝術之掌—鐵窗花」藝術裝置，歡迎前往觀賞、打卡合照，現場提供原住民族傳統服飾、免費換裝體驗，邀您親自感受原住民文化魅力。

「LiMA有藝思」商店意象為藝術巨掌，源於南島語族共通詞彙「LIMA」，代表數字五，有五指「手」的意思，象徵波浪屋與縣內原住民族工藝及文創業者攜手，打造實體通路、接軌電商平台，透過品牌擴大行銷通路跨越地域疆界，推廣南島民族和台灣原住民族優質商品。

原民處指出，台東文創聚落「波浪屋．原創館」富有波浪山海形象特色場域，18個貨櫃匯聚在地原住民傳統工藝、文創商品、特色餐食等，許多遊客慕名而來，目前14個店鋪中藏龍臥虎，展現店家精湛的創作能量。

「LiMA有藝思」不只是銷售門市，也是展藝空間，藝術家見維巴里的畫作將在店內展出，未來陸續安排杜瓦克˙都耀、向陽薪傳木工坊等作品，民眾可免費入內參觀體驗，讓遊客在市區即感受原住民族多元創作，期盼未來與更多原民藝術家攜手讓「原住民文化藝術」成為生活美學。

「LiMA有藝思」自5/20至6月底止，全店9折優惠，開幕當日消費滿500元再送精美滿額禮一份，歡迎民眾參觀選購。