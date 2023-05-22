興大埔里實驗林文創園區試營運　邀在地里民參加園藝療育課程

▲興大埔里實驗林文創園區邀請在地里民參加園藝療育課程。（圖／中興大學實驗林提供）

記者高堂堯／南投報導

中興大學埔里實驗林經過近一年整理、復新、活化，結合興大牧場所生產的牛奶、優酪乳、土雞蛋、滴雞精等多項產品的興大實習商店「中興咖啡」，已開幕試營運；興大實驗林指出，園區內也率續增加許多景點，包括台灣生態池與特色植物、賽德克傳統屋、石斛蘭瀑布與咖啡園等，未來將伴隨著百年木屋歷史建築陪伴著民眾。

興大埔里實驗林指出，文創園區內未來將藉由「霧里花見原民共好USR計畫」規劃許多活動，與鎮民共樂、共學、共好，達到實踐大學社會責任的目標：首先於5月26日將舉行「園藝療育」課程，希望透過手作蕨類上板DIY的體驗，給予年長者柔性的療育體驗，同時也符合綠色照顧政策。

興大實驗林表示，根據研究報導，透過設計的園藝活動與帶領，提供參與者健康、幸福及愉悅的體驗，效益評估顯示，長輩進行園藝療育活動後，園藝療育福祉效益提升9.88%；本次課程講師為中興大學園藝系教授吳振發、劉子瑤，將透過有趣的授課方式，與在地杷城里、枇杷里居民互動，一同挖掘植物柔性療育的一面，讓大眾更願意接觸園藝與樂活。

興大埔里實驗林表示，期望將興大特色農產品推廣給在地民眾，文創園區也歡迎國人有空到「中興咖啡」聊天享受咖啡、購買興大特產；未來隨著園區的逐漸開放與活化，活動將陸續辦理，相關訊息可參考興大埔里實驗林文創園區網站（https://sites.google.com/view/puliforest-nchu-home）。