拜登：盟國達成明確共識　若中國片面對台行動將有所回應

▲美國總統拜登（Joe Biden）表示，大部分盟國已有共識，若中國片面對台灣採取行動，將有所回應。（圖／路透社）

文／中央社

美國總統拜登21日在七大工業國集團（G7）高峰會結束後表示，大部分盟國對台海緊張議題有明確共識，即如果中國片面對台灣採取行動，將會有所回應。

路透社報導，拜登在日本廣島出席G7高峰會後在記者會表示：「我們不會告訴中國他們可以做什麼。但在此同時，我們將讓台灣能夠自我防衛。」

美國今年初擊落一個入侵的疑似中國間諜氣球後，引發兩國外交齟齬。拜登承認，他去年11月在印尼峇里島的20國集團（G20）高峰會與中國國家主席習近平會談後，雙方關係確實因年初的擊落氣球事件而惡化。但他也暗示美中關係可能很快會有所轉變。

他指出：「它被擊落後，就雙方對話而言一切都改變了。我想你們會見到這很快開始解凍。」

有記者問起為何美中間擬議的熱線未能運作。拜登回答說：「你說得對，我們應該有暢通的熱線。在峇里島會議時，習主席和我同意我們要這麼做。」

拜登表示，G7各國在對中國的態度上達成共識，無意與中國脫鉤，但同意在對中關係上必須去風險化，將供應鏈多元化，以免過度仰賴一個國家。

他又說，G7各國如今更為團結，將「共同對抗經濟脅迫行徑，反制會損及我們勞工的作為」。