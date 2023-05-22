國際聲援挺台參與WHA　外交部：中國惡意打壓使世界接納台灣

▲瑞士日內瓦世界衛生大會（WHA）會場。（資料照／記者魏有德攝）

記者呂晏慈／台北報導

第76屆世界衛生大會（WHA）21日起於瑞士日內瓦舉行，外交部表示，中國惡意打壓使全球各界體認必須接納台灣參與「世界衛生組織」（WHO），呼籲WHO實踐其「全民均健」（Health For All）的憲章宗旨與精神，傾聽各方支持台灣參與WHO的呼聲，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHA以及WHO所有會議、活動及機制。

外交部表示，我國秉持「專業、務實、有貢獻」原則，推動參與WHO及WHA的訴求，廣獲全球各界肯定。今年直到第76屆WHA開議前夕，全球已有跨越五大洲、逾70個國家的行政及立法部門、醫衛專業團體、智庫學界、公民社會等，共超過6000人次各界國際友人，以個別或聯合行動，透過公開發言、致函、發表聲明、進洽、通過決議或法案、國會質詢、發表影音、遊行、全球社群媒體串聯等多元且具創意的方式，展現各國政府高層乃至草根力量對我國參與WHO及WHA的支持，外交部對此表達誠摯感謝。

外交部說明，我國友邦持續堅定助我，今年12個具有WHO會員國身分的友邦均向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求以「補充項目」（supplementary item）列入本屆WHA全會議程；友邦高層也公開發聲力挺台灣，例如瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）、聖文森總理Ralph Gonsalves、聖克里斯多福及尼維斯副總理Geoffrey Hanley及馬紹爾群島共和國外貿部長柯布雅（Kitalang Kabua）等；友邦駐日內瓦代表團組成的「台灣之友集團」也聯合致函WHO幹事長，重申支持我案的堅定立場。

此外，外交部補充，理念相近國家支持力道一年比一年增加，過去幾周有更多國家透過外交部長長、衛生部長等高階官員公開言論，以及雙邊與多邊聯合聲明或聯合新聞稿為我國聲援，展現益發強勁的助我作為。

各國國會方面，外交部說明，也有跨國、跨黨派一致挺台立場，反映支持台灣參與WHA已是各國民意的展現。例如美國聯邦眾議院外交委員會日前通過支持台灣國際參與的法案、德國國會連續第二年通過支持我國以觀察員身分參與WHA及WHO的決議，以及捷克參議院首度通過決議支持我國參與WHO等國際組織都是明顯例證。其他多國立法部門、歐洲議會及各地區「福爾摩沙俱樂部」等也都以多元方式公開為我聲援。

外交部表示，民間力量也是支持台灣參與的重要助力，全球各地的僑團、國際醫衛專業組織，以及我國醫衛專業團體等，紛紛透過各種創意方式，包括舉辦遊行健走集會、台灣特色展覽及全球論壇等宣達活動，凝聚我推案動能，展現公民社會助我的豐沛能量，此外，今年以「#TaiwanCanHelp」、「#LetTaiwanHelp」、「#LetTaiwanIn」及「#WHONeedsTaiwan」進行社群媒體串聯的活動，獲得全球熱烈響應，僅過去一週即獲得逾50國、超過3000人次共同在各社媒平台為台灣發聲，除美國聯邦參議院外委會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）、外委會共和黨首席議員魯比歐（Marco Rubio, R-FL）、聯邦眾議院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera, D-CA）等多位美國跨黨派聯邦參、眾議員、以及其他友好國家與友邦的行政官員、國會議員及歐洲議會成員等政要外，包括主流媒體、僑界、醫衛界專業人士等，都大聲疾呼支持台灣以觀察員身分參與WHA。

外交部指出，我國政府及民間共同賑濟烏克蘭難民及為全球防疫不遺餘力等義舉，也同樣獲得來自烏克蘭等國人民自發性在網路串聯表達支持，展現台灣作為國際社會一股良善力量，驅動各國仗義助我的正面循環。

外交部強調，國際社會支持台灣參與WHA的力道顯著增長，足證各國更加認識台灣參與WHO的重要性與急迫性，尤其台灣國際參與持續遭到中方無所不用其極的惡意打壓，中國甚至聲稱照顧台灣人民健康的謬論，更使全球各界體認必須接納台灣參與WHO。外交部呼籲WHO實踐其「全民均健」的憲章宗旨與精神，並傾聽各方支持台灣參與WHO的呼聲，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHA以及WHO所有會議、活動及機制。