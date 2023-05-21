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G7峰會談台海　外交部：台灣安全已成全球共同議題

▲▼七大工業國集團（G7）領袖峰會在日本廣島舉行。（圖／路透）

▲七大工業國集團（G7）領袖峰會。（圖／路透）

中央社

七大工業國集團（G7）領袖峰會在日本廣島舉行，外交部20日表示，感謝G7成員國對台海和平穩定的重視，凸顯台灣安全已成為全球共同議題，台灣將持續與理念相近國攜手合作。

外交部晚間表示，G7領袖峰會20日在日本廣島召開並發布聯合公報，重申台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的一部分，敦促和平解決兩岸議題，並堅決反對以武力及脅迫手段片面改變現狀。

外交部指出，對於G7成員國連續3年以具體行動表達對台海和平穩定的重視，外交部表示高度歡迎與誠摯感謝。

▲▼G7成員國領袖在日本廣島縣嚴島神社合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲G7成員國領袖在日本廣島縣嚴島神社合影。（圖／達志影像／美聯社）

外交部提到，近年中國頻繁以軍事及經濟手段恫嚇台灣及周邊國家，已對台海、印太區域及全球安全構成嚴峻威脅與挑戰，並引發國際社會嚴正關切，包括今年4月的G7外長會議、5月18日的美日峰會及日英峰會，各方均重申維護台海和平穩定的重要性。

外交部說，此凸顯台灣安全已成為全球共同議題，國際社會對於反制以中俄陣營為首的威權勢力擴張，以及確保台海和平也已凝聚高度共識。

外交部最後強調，台灣身為印太區域的重要國家，將持續與G7成員國及理念相近國家攜手合作，強化全球民主陣營的韌性，守護以規則為基礎的國際秩序，對抗威權主義的脅迫，共同維護印太地區的自由開放，及全球和平穩定與繁榮。

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