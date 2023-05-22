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大陸 大陸焦點 特派現場

少給4萬聘金！新娘拒上禮車　新郎太羞憤當場咬舌自盡

大陸一名新娘因少給聘金當眾拒嫁，怎料新郎竟一時羞憤咬舌自盡。（示意圖／擷取自Unsplash）

▲新娘堅持禮金不足拒結婚。（示意圖／擷取自Unsplash）

圖文／CTWANT

大陸河南一對準新人近日喜結連理，沒想到新娘因少給1萬元人民幣（約新台幣4.3萬元）的禮金，氣到拒絕上禮車，新郎一時羞憤竟當場咬舌自盡。

陸網近日瘋傳一段影片，河南一名準新郎當初提親時，答應支付女方20萬元人民幣（約新台幣87.3萬元）的聘金，到了結婚當天，新娘發現男方未信守承諾，少給1萬元人民幣（約新台幣4.3萬元）的彩禮，當眾不顧新郎面子拒絕上車。

儘管一旁的親友們好言相勸，新郎也拼命哄著新娘，保證欠下的聘金日後一定會再補上，但新娘仍無動於衷堅決不嫁。

僵持不下之際，新郎臉色越來越難看，下秒猝不及防咬舌自盡，大量鮮血狂噴嚇壞眾人，緊急將新郎送往醫院急救，所幸並未危及生命。

事實上，為了籌辦這場婚禮，新郎四處向親友們借錢湊禮金，但竭盡所能還是只能湊到19萬元人民幣，本以為只差1萬元女方不會介意，怎料準老婆竟苦苦相逼，全然不顧2人感情讓他難堪，一時羞憤難抑走上絕路，好好一樁喜事差點變喪事。

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