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社會 社會焦點 保障人權

人夫被拒行房「掏槍」當面把玩　妻喊噁心2原因離不了婚

記者黃翊婷／綜合報導

台中一對夫妻皆是消防人員，妻子美美（化名）指控丈夫阿興（化名）在外買春，如果拒絕行房，對方就會當面「掏槍」把玩，讓她感到很噁心，憤而決定訴請離婚；阿興則表示，自己因為腰傷缺乏自信，才會先「測試」勃起功能。南投地院法官認為，兩人的問題可以通過溝通化解，雙方婚姻也沒有出現重大事由且達到無法繼續維持的程度，最終裁定美美敗訴。

夫妻,情侶,家人,家庭,吵架,冷戰（圖／CFP）

▲美美與阿興都想生育孩子，卻因為房事不順鬧離婚。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

美美在判決書中主張，2020年1月與阿興結婚，至今未生育子女，兩人同為消防員，為了增加相處時間，會盡量將休假日排在相同日期，2021年4月間丈夫聲稱要證明自己非同性戀者，竟然跑去買春，她念在夫妻一場選擇原諒，沒想到之後只要她拒絕行房，丈夫就會當面掏出生殖器把玩，甚至脫口說出想和別人生小孩等話，讓她感到很噁心，最後在2021年11月分居，考量到夫妻關係早已有名無實，她覺得丈夫的可歸責程度較大，因而決定向法院訴請離婚。

阿興則強調，2021年間因為職務訓練導致嚴重腰傷、工作勤務緊繃、金錢房貸、值勤遇墜落風險等因素，導致出現部分急性壓力症狀，同年4月至11月間都有積極尋求心理諮商，妻子偶爾也會陪同前往（未進入諮商室），心理師提及可能是夫妻間相處模式造成壓力，他每次也都會如實以告。

阿興接著說，當時他因為嚴重腰傷（椎弓斷裂）影響自信，兩人又都想要生育孩子，所以行房前為了保持良好狀態，他會先測試生殖器勃起功能，「我以為在她面前是可以允許的，畢竟我們是夫妻」，就像有些夫妻會一起看A片一樣，是一種情趣，沒想到卻對妻子造成心理陰影，他為此感到很抱歉，但他真的不是有意如此，分居之後，自己仍時常關心妻子，也會與岳父、岳母互動，「我仍然深愛著妻子，即便現在已過了一段時期，我仍然等待著她消氣。」

南投地院法官認為，對於買春一事阿興並無異議，雖然雙方已經分居超過1年，但他仍積極與美美及其家人互動，可見他確實有做出相當程度的維持婚姻家庭經營行為，出庭時也堅決表明仍有意願維繫婚姻，既然他有積極謀求維繫婚姻的意思，顯然雙方之間的紛爭還是有希望透過溝通化解。

此外，法官也指出，美美所舉的事證，在客觀上尚難認定雙方婚姻關係有重大事由而達到無法繼續維持的程度，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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