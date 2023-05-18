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上午把房子過戶給愛人「下午就被分手」　法院判同性伴侶離婚

▲▼同志,同性戀,同婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲台南女子指控，她上午剛將房產過戶給同性伴侶，下午對方就提出離婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一對同性伴侶結婚4年，因為金錢觀不合鬧離婚。其中女子阿芬(化名)指控，她上午才應小琪(化名)要求，將房產過戶給她，下午小琪就提出離婚，更在4天後就搬離住所，讓她深感遭背叛，上法院打官司要離婚。台南地院審理，認為雙方都無意再經營婚姻關係，判准兩人離婚。

阿芬主張，去年10月小琪先對她說「代書說婚後財產使用贈與的方式，一樣是可以主張分配」、「所以他建議我們使用贈與，才不用另外再申請貸款，可以嗎？」，然後騙走她的房屋和土地的權狀、印鑑，於同月26日上午完成過戶登記後，隨即於當日下午提出離婚，並表示「離婚我也還是愛妳」等語，30日就搬離兩人住所，讓她深感被背叛，請求離婚。

小琪則說，阿芬大她12歲，兩人認識時，自己還在念博士，她因嚮往家庭溫暖，認識3個月就與阿芬共組家庭。婚後兩人口頭協議，由阿芬負責房貸，而她以婚前存款、家教費等收入，負責家庭開銷和家務，但阿芬卻經常以戲謔語氣調侃她沒穩定收入。

小琪表示，去年10月中兩人外出，阿芬因她沒帶錢，無法先付100元停車費而大吵一架，隔天阿芬匯了5萬元羞辱她，還說「你以後不要再跟我拿錢」，讓她相當傻眼，她也馬上將錢退還。然而當晚兩人外出買串燒，她把錢包放在車上沒帶下車，阿芬又怒了，馬上從多家銀行匯了25萬元給她，假藉贈與之名繼續羞辱她，要她「一輩子再也不要跟我拿錢」。

小琪認為，阿芬在同一天2度大量匯錢羞辱她，實在令人心寒。她最終認清阿芬個性就是如此，想結束婚姻關係，但無法忍受阿芬扭曲是非，提出啼笑皆非的訴訟。因為阿芬抱怨房貸沉重，她為減輕阿芬負擔，才進行過戶登記，不料當晚阿芬自己多疑，反悔與她爭吵，她才會提出離婚、理性分配財產的訴求，她也願意離婚。

法官認為，阿芬提出離婚訴訟，而小琪也已搬離兩人同居住所，無繼續經營婚姻的意願，判准兩人離婚，全案還可上訴。

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