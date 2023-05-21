炸藥製造商「27噸硝酸銨」運送途中消失！　加州官員急調查

▲ Dyno Nobel公司的硝酸銨在運送途中遺失。（圖／翻攝自Dyno Nobel官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州官員正尋找一批在運送中遺失的27噸爆炸性化學物質，4月中旬自懷俄明州以火車運往加州途中不翼而飛，經過逾1月仍不知去向。鐵路當局及炸藥製造商正進行調查，以避免類似事件重演。

《紐約郵報》援引KQED報導，炸藥製造商Dyno Nobel本月10日向美國國家應急中心（National Response Center）通報，該公司約6萬磅（約27.2噸）硝酸銨（Ammonium Nitrate）在運送過程中消失。

硝酸銨是一種可用於肥料或炸藥成分的化學物質，也是1995年奧克拉荷馬市恐攻爆炸案中使用的主要成分，造成168人死亡。

這批硝酸銨原先在一輛4月12日從懷俄明州夏安市（Cheyenne）出發前往加州的火車上，但2周後停靠莫哈維沙漠（Mojave Desert）時，硝酸銨已經消失不見。

Dyno Nobel發言人表示，公司初步評估認為，火車車廂底部的門可能導致顆粒狀的硝酸銨在路途中掉落。但聯邦鐵路管理局一名負責人指出，調查顯示其中一節車廂廂門沒有正確關閉。

該節車廂正被運回懷俄明州，當局針對此案展開4項獨立調查，聯邦鐵路管理局、加州公用事業委員會、聯合太平洋鐵路及Dyno Nobel公司都證實著手調查。