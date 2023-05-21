　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨中和立委初選結果出爐　張智倫捲土重來擊敗游輝冗

▲2024立委，國民黨新北市第八選區（中和區76里）初選由張智倫擊敗現任議員游輝冗。（圖／翻攝張智倫臉書）

▲國民黨新北市第八選區初選由張智倫勝出（右一）。（圖／翻攝張智倫臉書，下同）

記者陳弘修／新北報導

國民黨新北市第八選區（中和區76里）立委初選結果揭曉，由前立委張慶忠之子張智倫擊敗現任市議員游輝冗。張智倫表示，他由衷感謝立委初選民調與黨員投票期間，幫他顧電話及投票支持的鄉親們，他會全力以赴替中和打拼，團結支持國民黨總統候選人侯友宜，贏得中和這一席立委，讓國會過半、政黨輪替。

2024立委在新北市中和區這一戰，由於現任立委民進黨的江永昌放棄連任，黨中央迄今尚未徵召，因此也使得這向來由藍綠激戰的選區，備受關注。

國民黨在今年表態參選的有張智倫與游輝冗，在地方上都耕耘甚久。經過協調，決定透過電話民調與黨員投票一決勝負。在經過5月17至19日三天的民調與5月20日黨員投票後，新北市黨部表示，在主委黃志雄、兩位參選人、選監小組等人共同見證下，確定初選由張智倫勝出，接下來會將建議名單送黨中央核定。

▲2024立委，國民黨新北市第八選區（中和區76里）初選由張智倫擊敗現任議員游輝冗。（圖／翻攝張智倫臉書）

張智倫畢業於新北市中和區南山高中﹑銘傳大學會計系，擁有美國菲力狄克森大學會計碩士學位，返台後從事會計師工作，並兼任台北商業大學助理教授。2020年時曾參與第八選區立委初選，當時敗給前中和市長邱垂益之子、市議員邱峰堯，之後雖然被國民黨列為不分區立委第26名，但當年國民黨只拿下13席不分區席次，張智倫最終未能進入國會。

對於此次在黨內初選擊敗游輝冗，加上民進黨尚未在中和推出人選，張智倫也在臉書上表示，立委初選過關是承擔與責任的開始，感謝鄉親好友們大力支持，他會義無反顧﹑全力以赴繼續為中和鄉親打拼。

張智倫表示，非常感謝前高雄市長韓國瑜市長合影拉票，前國民黨主席洪秀柱、立委洪孟楷、市議員金瑞龍幫他語音催票，還有謝龍介議員、立委陳玉珍與立委林永瑞親自站台與助講，他萬分感謝，不敢或忘。

張智倫強調，他也感謝游輝宂，希望未來一起創造中和區的新局面，支持總統候選人侯友宜，一起打贏2024大選，讓國會過半、讓政黨輪替，讓正藍軍贏得中和這一席立委。

▼由左自右為游輝冗、國民黨新北市黨部主委黃志雄、張智倫。（圖／國民黨新北市黨部）

▲2024立委，國民黨新北市第八選區（中和區76里）初選由張智倫擊敗現任議員游輝冗。（圖／翻攝張智倫臉書）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
好市多蘋果切開全爛！「退貨被拒絕」她氣炸　會員打臉：你的問題
快訊／澤倫斯基認了！　巴赫姆特淪陷
「超商浩克」大鬧門市　業者回應了！
快訊／5億高中生母親見到遺體！　嚎哭嘶吼：小孩還給我
2歲女兒「行為出現退化」　簡廷芮求救：最近變嚴重了
5億高中生恐非10F墜下！　高大成2疑點推斷：低樓層「被滑落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲林多項建設案獲重大突破！　張麗善提9議題向鄭文燦爭取

綠批侯友宜把市府當競總　新北市府轟「假訊息」：政治操作

經濟系學會政見喊「處女強制參加舞會」　黃捷：很遺憾台大生如此倒退

賴清德狠酸侯友宜接受九二共識　侯家軍反諷「務實台獨工作者」

國民黨中和立委初選結果出爐　張智倫捲土重來擊敗游輝冗

警抽打超商浩克惹議　鄭運鵬：合法武力只要失控「受害都是國人」

賴清德控侯友宜接受九二共識　反被藍委嗆：台獨怎穩定兩岸？

起手式槓賴清德！　侯友宜大選主軸曝：聚焦國家內政與兩岸和平

台灣選手李東憲舉五星旗領獎　鄭文燦：依法處理

蔡政府執政最後一年　陳建仁盼「1年加4年」：留下更好的國家

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

雲林多項建設案獲重大突破！　張麗善提9議題向鄭文燦爭取

綠批侯友宜把市府當競總　新北市府轟「假訊息」：政治操作

經濟系學會政見喊「處女強制參加舞會」　黃捷：很遺憾台大生如此倒退

賴清德狠酸侯友宜接受九二共識　侯家軍反諷「務實台獨工作者」

國民黨中和立委初選結果出爐　張智倫捲土重來擊敗游輝冗

警抽打超商浩克惹議　鄭運鵬：合法武力只要失控「受害都是國人」

賴清德控侯友宜接受九二共識　反被藍委嗆：台獨怎穩定兩岸？

起手式槓賴清德！　侯友宜大選主軸曝：聚焦國家內政與兩岸和平

台灣選手李東憲舉五星旗領獎　鄭文燦：依法處理

蔡政府執政最後一年　陳建仁盼「1年加4年」：留下更好的國家

《黑澀會》的她曬戒宣布女女婚！遭酸民留言「社會病原的禍根」截圖反擊

英相蘇納克：中國構成這個時代「最大挑戰」　對國內外愈發專制

墨西哥車展爆「毒梟槍戰」至少11死！　現場槍聲不斷影片曝光

好市多蘋果切開全爛！「退貨被拒絕」她氣炸　會員打臉：是你的問題

快訊／午後對流旺盛！1縣市大雨特報　防短延時強降雨

南台中13期重劃區　台中40年老建商搶首發

隔壁移轉都賺錢甚至創新高　天母豪宅罕見整棟賠售

暫離煩悶日常首選！池上秘境咖啡藏身大片稻田中、被環景落地窗包圍

揪日AV女優裸身餵食！　冰球樂團嗨喊：最快樂的一天

台南首辦「月老牽良緣」單身聯誼　黃偉哲盼聖母廟月老幫忙牽好姻緣

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

政治熱門新聞

李東憲「穿TPE」舉五星旗　爆成立促統團體

柯文哲競選Logo「KP」遭指抄襲　陳智菡駁：絕對是原創

侯友宜脫口「台南人沒眼睛啦」　林俊憲批失言

就要見侯友宜！19歲學生急訂機票　送親手寫「祝高票當選」春聯

侯友宜登《董事長開講》人潮爆！　嗨問：有誰不愛台灣嗎？

館長點名黃國昌當法務部長　PTT打臉

外交部：台灣安全成全球議題

跆拳道選手「高舉五星旗」　陸委會回應

警爆打「超商浩克」12下　桃議員喊檢討 ：不應打人發洩情緒

吳欣岱、史書華、杜承哲衝日內瓦！　中國辦事處前舉牌

陳歐珀疑捲im.B詐騙案　鄭文燦緩頰

馬斯克稱統一台灣是陸政策　鄭文燦回嗆

打賴清德、忽略柯文哲！　學者分析侯友宜520談話：展現個人特質

民進黨：侯友宜勿把市府當競總

更多熱門

相關新聞

賴清德控侯友宜接受九二共識　反被藍委嗆：台獨怎穩定兩岸？

賴清德控侯友宜接受九二共識　反被藍委嗆：台獨怎穩定兩岸？

國民黨總統參選人侯友宜昨日發表參選演說，事後民進黨總統參選人賴清德指控侯接受九二共識也接受一個中國原則。國民黨立委謝衣鳳今（21）日對此反批，對手一定會製造對立與衝突。她並解釋，侯友宜是「反台獨」、「反一國兩制」，這與國民黨「尊重中華民國憲法」並無違背。她亦反問賴清德「務實的台獨主義工作者」如何讓台海和平穩定發展？

起手式槓賴清德！　侯友宜大選主軸曝光

起手式槓賴清德！　侯友宜大選主軸曝光

挑戰王世堅　游淑慧臉書民調結果曝

挑戰王世堅　游淑慧臉書民調結果曝

侯友宜脫口「台南人沒眼睛啦」　林俊憲批失言

侯友宜脫口「台南人沒眼睛啦」　林俊憲批失言

攻侯友宜故鄉　賴清德：藍無法帶來真正和平

攻侯友宜故鄉　賴清德：藍無法帶來真正和平

關鍵字：

2024立委新北市中和區張智倫國民黨游輝冗黃志雄

讀者迴響

熱門新聞

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

即／警打超商浩克　遭記過2次

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

快訊／「超商浩克」5萬交保！

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

台灣選手披五星旗　體育署回應了

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面