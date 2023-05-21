國民黨中和立委初選結果出爐　張智倫捲土重來擊敗游輝冗





▲國民黨新北市第八選區初選由張智倫勝出（右一）。（圖／翻攝張智倫臉書，下同）

記者陳弘修／新北報導

國民黨新北市第八選區（中和區76里）立委初選結果揭曉，由前立委張慶忠之子張智倫擊敗現任市議員游輝冗。張智倫表示，他由衷感謝立委初選民調與黨員投票期間，幫他顧電話及投票支持的鄉親們，他會全力以赴替中和打拼，團結支持國民黨總統候選人侯友宜，贏得中和這一席立委，讓國會過半、政黨輪替。

2024立委在新北市中和區這一戰，由於現任立委民進黨的江永昌放棄連任，黨中央迄今尚未徵召，因此也使得這向來由藍綠激戰的選區，備受關注。

國民黨在今年表態參選的有張智倫與游輝冗，在地方上都耕耘甚久。經過協調，決定透過電話民調與黨員投票一決勝負。在經過5月17至19日三天的民調與5月20日黨員投票後，新北市黨部表示，在主委黃志雄、兩位參選人、選監小組等人共同見證下，確定初選由張智倫勝出，接下來會將建議名單送黨中央核定。

張智倫畢業於新北市中和區南山高中﹑銘傳大學會計系，擁有美國菲力狄克森大學會計碩士學位，返台後從事會計師工作，並兼任台北商業大學助理教授。2020年時曾參與第八選區立委初選，當時敗給前中和市長邱垂益之子、市議員邱峰堯，之後雖然被國民黨列為不分區立委第26名，但當年國民黨只拿下13席不分區席次，張智倫最終未能進入國會。

對於此次在黨內初選擊敗游輝冗，加上民進黨尚未在中和推出人選，張智倫也在臉書上表示，立委初選過關是承擔與責任的開始，感謝鄉親好友們大力支持，他會義無反顧﹑全力以赴繼續為中和鄉親打拼。

張智倫表示，非常感謝前高雄市長韓國瑜市長合影拉票，前國民黨主席洪秀柱、立委洪孟楷、市議員金瑞龍幫他語音催票，還有謝龍介議員、立委陳玉珍與立委林永瑞親自站台與助講，他萬分感謝，不敢或忘。

張智倫強調，他也感謝游輝宂，希望未來一起創造中和區的新局面，支持總統候選人侯友宜，一起打贏2024大選，讓國會過半、讓政黨輪替，讓正藍軍贏得中和這一席立委。

▼由左自右為游輝冗、國民黨新北市黨部主委黃志雄、張智倫。（圖／國民黨新北市黨部）