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今小滿！6禁忌一次看　3生肖旺爆

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲天氣越來越熱，許多人會到海邊玩水消暑。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（21日）是24節氣的「小滿」，「清水孟國際塔羅小孟老師」分享6大禁忌，像是禁露肚臍、別浪費米食、少熬夜等；另外，生肖屬「龍、蛇、虎」工作運旺到炸。

小孟老師說，小滿這天，太陽過黃經60度，此時稻榖逐漸成熟稱為小滿；小滿後氣溫升高，雨水變多因此濕氣變重，大家養生必須去濕，可多吃綠豆、冬瓜、薏仁與山藥。

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►小滿6大禁忌

1、 忌露肚臍：

小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋涼被，以免睡著時露出肚臍，被涼風或冷氣吹入，導致濕氣入體影響健康。

2、忌生冷飲料：

氣溫逐漸上升，許多人會想喝生冷飲品，容易喝太冰導致頭暈與心血管快速收縮，因此建議多喝常溫飲品。

3、不要浪費米食：

小滿為穀物豐收之時，因此不宜浪費米食，以免導致財運不順、一整年吃不飽喝不足。

4、禁吃助濕食物：

禁吃助濕食物，如生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦和蟹，以免引發濕疹、風濕疹。

5、少熬夜：

小滿日晝長夜短，人體的機能消耗過大，也會導致人容易疲勞，若熬夜容易引發便秘、頭髮癢和喉嚨不適。

6、不要吃隔夜菜：

氣溫上升，容易潮濕，病毒細菌滋生，吃下隔夜菜後容易導致腸胃炎或腹瀉。

►3生肖工作運旺到炸

TOP 3屬虎：積極主動，追求目標

屬虎的人小滿一來，你會更加積極主動投入工作，追求自己的目標，並展現出較強的決心和毅力，有助於得到更多的機會和認可，提升您的職業地位和發展空間。

TOP 2屬蛇：領導力強，開拓事業

屬蛇的人小滿一來，你可能會更加自信和堅定追求自己的目標，並在工作中展現出強大的領導和決策能力。此外，也有機會與跨國公司、外國合作夥伴或國際性項目合作，從而開拓新的事業機會和職業發展空間。

TOP 1屬龍：名聲提升，晉升加薪

屬龍的人小滿一來，你的溝通和人際關係能力有機會變得更好，在職場上可得到不錯的名聲和社會地位，能因此得到更多的機會，例如新的工作專案、晉升或加薪等。

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