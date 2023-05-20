蘋果iOS 16.5更新1天就傳災情　Lightning轉接配件失效

▲iOS 16.5更新才1天就傳出災情。（圖／MacRumors）



記者林彥臣／綜合報導

APPLE於19日發布最新作業系統更新 iOS 16.5，不過才短短1天就傳出災情發生，有用戶表示，更新到iOS 16.5之後，Lightning對USB 3相機轉接器失效，插上之後沒有反應，即使重開機也無法解決。

包括MacRumors、Reddit及APPLE等外國論壇平台，都出現網友抱怨更新到iOS 16.5之後，出現Lightning對USB 3相機轉接器失效的情況，並且希望可以盡快解決。

外媒報導指出，目前尚不清楚導致這個問題的具體原因，APPLE後續可能通過發布iOS 16.5.1更新來修復這個問題。

▲Lightning轉USB 3相機轉接器。（圖／翻攝自APPLE官網）



根據APPLE官網介紹，使用Lightning轉USB 3相機轉接器，可以輕鬆地將照片和影片從相機傳輸到iPad Pro，連接上Lightning轉USB 3相機轉接器後，iPad Pro會自動打開照片app，用戶可以從中選擇要導入的照片和影片，然後將其整理成相簿。

iOS 16.5 更新後，會在Apple News中添加專門的體育選項卡，為粉絲提供快速查看比賽、比分、排名和其他訊息的途徑。‌Apple News‌ 用戶可以選擇自己喜歡的球隊和聯賽來獲取個性化新聞。



除了新功能之外，iOS 16.5 更新更重要的是，修復了許多錯誤，包括對 Spotlight、Screen Time 和 Podcast 的修復，目前有三大修復重點：

1.修復 Spotlight 無回應的問題

2.解決CarPlay中的Podcast可能無法讀取內容的問題

3.修復螢幕時間設置可能重置或無法在所有產品上同步的問題

此外也進行了安全修復，iOS 16.5 和 iPadOS 16.5 更新修復了一長串漏洞，其中包括三個已知被利用的安全漏洞。其中兩個問題已在之前的 iOS 16.4.1 和 iPadOS 16.4.1 快速安全響應更新中得到解決，但第三個漏洞仍然存在，需要安裝新軟體才能修復。

