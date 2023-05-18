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搶攻「520」情人商機　iPhone 14降近4千、安卓旗艦砍萬元

▲iPhone SE三代再降價，128GB售價15,290元。（圖／傑昇通信）

▲iPhone SE三代再降價，128GB售價15,290元。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

許多情人可能會選在「520」慶祝，或是對喜歡的人表達心意，對此通信廠商傑昇通信推出多款機型促銷大降價，自即日起到5月21日，iPhone SE三代只要15,290元、三星Galaxy S22+最高可省9千9。

傑昇通信表示，在520甜蜜的告白日這周，特別推出限期四天的甜蜜快閃優惠，讓情侶甜蜜蜜。只要在5月18日至5月21日期間，iPhone 14（128GB）結帳現折3,710元；地表最便宜iPhone SE三代再降價，128GB可立即享有1,210元的折扣，只要15,290元。

三星及華碩也加碼限定好康，5三星Galaxy S22+（8GB／256GB），4,500mAh電池，可支援45W快充、6.6吋螢幕，還有5千萬三鏡頭主相機，原價破三萬，售價只需21,990元即可入手，現省9,910元；以翻轉鏡頭取勝的ASUS Zenfone8 Flip（8GB／256GB），採用6.67吋螢幕、主鏡頭搭載6,400萬畫素、現在享有14,990元的優惠，直賺9千。

此外，Google Pixel 7，採用6.3吋螢幕，搭載Tensor G2晶片和4,355mAh電池，支援20W無線快充，具IP68防水防塵等級，定價18,990元，時下殺75折，只要14,290元；搭載天璣8100處理器的輕旗艦手機realme GT Neo 3，指定利曼款，定價再77折。

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