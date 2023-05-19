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iPhone能嗶進捷運了！北捷將增2種「手機進站」方式...上路時間曝

未來可用iPhone搭捷運！北捷預告兩種「手機感應」進站方式

▲北捷將新增2種「手機感應」進站方法。（圖／shutterstock）

文／黃明惠／今周刊

每日破百萬人次運量的台北捷運，為何不能用iPhone 「嗶」進站？若想使用手機搭乘捷運，目前只有支援Android系統。持Android手機的人，可下載「悠遊付」App，用NFC感應付費，或是使用搭載SamsungPay的三星手機，也可向電信申請NFC SIM卡。

北捷最新規劃，將斥資4.53億元更新捷運閘門電子零組件，預計2026年起，民眾就能用信用卡（包含 Apple Pay 與實體卡片）進出閘門。

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北捷也說，台灣iPhone若要像日本iPhone可內建Suica（西瓜卡），仍需要悠遊卡公司與蘋果合作建置才可以，而重置案將於2023年～2025年進行，預計2026年才會開放服務。

究竟為何現在不能用iPhone通過北捷閘門？這也許是拿iPhone手機民眾心中最大的疑問。

數位時代報導，想把悠遊卡與iPhone結合有3大難關。第一，悠遊卡晶片不支援Apple pay；第二，即便Apple pay可支援悠遊卡，北捷閘門軟體也須更新；第三，Apple pay綁悠遊卡可衝銷量，但iPhone市占已過半。

為何會說Apple pay不支援悠遊卡晶片格式呢？以民眾最常拿來對照的日本Suica（西瓜卡）來說，所使用的是「Felica晶片」，目前台灣市面上9成悠遊卡是使用「Mifare DESfire晶片」，因此才會說大家用的悠遊卡，不支援Apple pay晶片格式。

此外，業者透露當初Apple Pay交通卡會選擇支援日本市場，是因為iPhone在當地有強勁對手，如Sony、Sharp；依據調研機構Statcounter調查，iPhone在台灣的市占率自2022年4月到2023年4月，幾乎都破5成，或許就讓Apple 認為沒有迫切要開發。

日本iPhone可內建Suica（西瓜卡）

▲日本iPhone可內建Suica（西瓜卡），對通勤族來說相當方便。

北捷斥資4.53億元更新閘門

台北捷運公司處長胡正倫指出，目前捷運閘門只能用實體卡片、電信卡、悠遊付嗶乘車及三星SamsungPay悠遊卡進站，而北捷閘門重置工程將於2023年至2025年執行，預計花費3年、經費4.53億，目前招標中，將於2026年啟用服務。

▲▼ 。（圖／）

▲台北捷運估計，在2026年開放更多元的支付服務功能。(翻攝自捷運公司交委會專案報告)

重置工程完工後，除了原有進站方式外，也會新增2種使用手機即可搭乘捷運方式，分為QRCode （二維碼）票證及信用卡（EMV，Europay, MasterCard and Visa）感應乘車功能。

捷運公司交委會專案報告也指出，未來北捷將新增手機「感應付費」，一為「手機綁定信用卡」，須解鎖手機後感應閘門；二為「手機內建交通卡」，不需要解鎖手機就能直接感應閘門，如同日本iPhone可內建Suica（西瓜卡）。

北捷也有全新手機「感應付費」2方法

▲台北捷運估計，在115年開放更多元的支付服務功能。(翻攝自捷運公司交委會專案報告)

不過，胡正倫也說，「Apple（蘋果）手機內建悠遊卡方面，尚待悠遊卡公司與蘋果公司合作建置」。

據中央社報導，悠遊卡公司總經理李志仁表示，從2015年開始就和Apple洽詢合作方式，不過Apple在2021年通知決定先以韓國為合作對象，雙方也就卡片規格頻繁討論，但Apple認為悠遊卡目前規格安全性太低，悠遊卡公司則說服Apple接受新式超級悠遊卡（SuperCard）的規格。

▲台北捷運估計，在115年開放更多元的支付服務功能。(翻攝自捷運公司交委會專案報告)

▲北捷新閘門完成後，未來能透過手機「感應付費」。（翻攝自捷運公司交委會專案報告）

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