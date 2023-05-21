　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

浩克大鬧超商主因「疑似情傷」！520求婚3年女友被拒　友：傷很深

記者施怡妏／綜合報導

桃園一名朱姓男子20日，疑因買不到香草口味的舒肥雞胸肉，在超商內失控猛砸商品，還把趕來壓制的警方打到腦震盪，最後慘遭壓制、送辦，疑似男子友人爆料，朱男在5月20日跟交往三年的女友求婚，結果被對方拒絕了，把家裡搞得一團糟，還跑去超商大鬧，「被傷得很深」。

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲浩克大鬧超商，遭警棍抽打12下滿臉血。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT發文，「求婚一次被拒絕有什麼大不了的嗎？」貼出一張對話截圖，疑似朱男友人透露，原本朱男在5月20日向女友求婚，但最後被拒絕了，把房間弄得一團糟，但是仍無法宣洩崩潰的情緒，「最後就上演去7-11宣洩了」。

朱男還在IG發布限動，使用火焰特效，友人看完影片後嘆，「一看就知道，被傷很深的怒吼」、「女朋友長得太漂亮了，也付出三年，最後一場空，情緒當然會崩潰呀」。

從女方的IG上的貼文可以看到，兩人感情濃厚，有多張甜蜜的合照，還特地放了精選限時動態，紀錄兩人戀愛的點點滴滴，不過記者私訊女方，至截稿前求婚一事尚未獲得證實。

朱男犯案後被帶到派出所，雖然製作筆錄時情緒不穩，不過後來冷靜了下來，對於自己的行為也深感懊悔，不斷向其他員警致歉，因為情緒失控而造成員警困擾。話雖如此，朱男的行為已造成超商損失、更有員警因此受傷，訊後被依照毀損、傷害及妨害公務等罪嫌送辦。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
超商「浩克」超猛經歷曝光！　曾是最硬特戰傘兵
趁老婆回娘家性侵女兒！　獸父喊「現在做的事情叫做愛」
警棍連抽12下執法過當！　他提「2點」搖頭嘆：律師都傻了
鋒面明晚襲台！劇烈強降雨轟西半部　「瑪娃」挑戰中颱上限
超商浩克「火拳連擊」最新畫面！　專挑臉頸攻擊
快訊／薩爾瓦多足球賽爆推擠踩踏「至少9死」　驚悚畫面曝！
快訊／金塊聽牌！　湖人0勝3敗絕對劣勢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商浩克1原因開始健身！　「曾是特戰傘兵」超狂經歷曝光

花季甫落果季來報到　山上花園水道博物館近百年蓮霧樹結實累累

美國國際科展揭曉　北一女中囊括3獎「本屆最大贏家」

「浩克」超猛經歷曝！曾是最硬特戰傘兵 親揭健身原因：保護自己

警棍連抽12下執法過當！他「逆風提2點」搖頭嘆：律師都傻了

「處女要參加舞會」A罩杯必修國防　台大經濟系學會選舉政見惹眾怒

鋒面明晚襲台！劇烈強降雨轟西半部　「瑪娃」挑戰中颱上限

浩克大鬧超商主因「疑似情傷」！520求婚3年女友被拒　友：傷很深

腸病毒5月底進入高峰期　北市教育局：1班2人感染就停課7天

警抽打超商浩克遭記過！過來人曝「壓制經歷」：根本沒時間上銬

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

超商浩克1原因開始健身！　「曾是特戰傘兵」超狂經歷曝光

花季甫落果季來報到　山上花園水道博物館近百年蓮霧樹結實累累

美國國際科展揭曉　北一女中囊括3獎「本屆最大贏家」

「浩克」超猛經歷曝！曾是最硬特戰傘兵 親揭健身原因：保護自己

警棍連抽12下執法過當！他「逆風提2點」搖頭嘆：律師都傻了

「處女要參加舞會」A罩杯必修國防　台大經濟系學會選舉政見惹眾怒

鋒面明晚襲台！劇烈強降雨轟西半部　「瑪娃」挑戰中颱上限

浩克大鬧超商主因「疑似情傷」！520求婚3年女友被拒　友：傷很深

腸病毒5月底進入高峰期　北市教育局：1班2人感染就停課7天

警抽打超商浩克遭記過！過來人曝「壓制經歷」：根本沒時間上銬

侯友宜脫口「台南人沒眼睛啦」　林俊憲批失言：看不起台灣人

超商浩克1原因開始健身！　「曾是特戰傘兵」超狂經歷曝光

G7發表「廣島願景」　陸批「抹黑攻擊」並向日方提出交涉

加油等等！　明起汽、柴油每公升降0.2元

占卜／我與「愛的距離」如何讓他更喜歡我？

七龍珠膠原蛋白＋肉肉蛋糕只送不賣！西門麻辣鍋658元和牛吃到飽

花季甫落果季來報到　山上花園水道博物館近百年蓮霧樹結實累累

義大利「百年洪災」奪14命！總理提早離開G7峰會　缺席第3天議程

大谷翔平開心見前田健太笑不停　談話內容是秘密

住宜蘭力麗威斯汀「兒童夏令營3天費用全包」　還能泡美人湯

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

今小滿！明全台變天　防致災強降雨、雷擊強風

今小滿！6禁忌一次看　3生肖旺爆

明全台變天！瑪娃颱風逼近　最新路徑曝

瑪娃最快明變中颱　是否侵台關鍵時間曝

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

爆紅超驚嚇！超正檢察官笑：差點不敢發文

「天選之人」一一被挑出！　醫曝最新疫情

呂秋遠10點分析：高中生不可能已繼承5億

小6生黃金葛汁下毒報復同學！醫：全株有毒

不是黃金週！旅遊達人點名「這期間」更別到日本玩

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲

最極端情況發生了！強烈雷雨帶「持續長大」　猛烈降雨將往南走

更多熱門

相關新聞

警打超商浩克12下遭懲…台YTR苦笑：台灣真棒

警打超商浩克12下遭懲…台YTR苦笑：台灣真棒

桃園朱姓男子20日因買不到喜歡口味的舒肥雞胸肉，不但在超商內宛如「浩克」般失控大鬧，還對到場處理的員警動粗；但從另一段曝光的影片顯示，員警後續對著已被上銬的朱男抽打12下，被懷疑是否執法過當，此聲浪讓YouTuber傑恩有所感慨。

警打超商浩克遭記過！過來人曝經歷：沒時間上銬

警打超商浩克遭記過！過來人曝經歷：沒時間上銬

女星心疼2警打浩克被罰　嗆爆高層！

女星心疼2警打浩克被罰　嗆爆高層！

半裸浩克超商暴走原因出爐？友：520求婚被拒傷害很深

半裸浩克超商暴走原因出爐？友：520求婚被拒傷害很深

警爆打「超商浩克」12下　桃議員喊檢討 ：不應打人發洩情緒

警爆打「超商浩克」12下　桃議員喊檢討 ：不應打人發洩情緒

關鍵字：

超商浩克情傷中壢雞胸肉

讀者迴響

熱門新聞

即／警打超商浩克　遭記過2次

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

快訊／「超商浩克」5萬交保！

台灣選手披五星旗　體育署回應了

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

高大成出手！要替「5億高中生」驗屍

王淨、曹佑寧「520放閃」貼情侶照

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面