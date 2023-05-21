浩克大鬧超商主因「疑似情傷」！520求婚3年女友被拒　友：傷很深

記者施怡妏／綜合報導

桃園一名朱姓男子20日，疑因買不到香草口味的舒肥雞胸肉，在超商內失控猛砸商品，還把趕來壓制的警方打到腦震盪，最後慘遭壓制、送辦，疑似男子友人爆料，朱男在5月20日跟交往三年的女友求婚，結果被對方拒絕了，把家裡搞得一團糟，還跑去超商大鬧，「被傷得很深」。

▲浩克大鬧超商，遭警棍抽打12下滿臉血。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



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有網友在PTT發文，「求婚一次被拒絕有什麼大不了的嗎？」貼出一張對話截圖，疑似朱男友人透露，原本朱男在5月20日向女友求婚，但最後被拒絕了，把房間弄得一團糟，但是仍無法宣洩崩潰的情緒，「最後就上演去7-11宣洩了」。

朱男還在IG發布限動，使用火焰特效，友人看完影片後嘆，「一看就知道，被傷很深的怒吼」、「女朋友長得太漂亮了，也付出三年，最後一場空，情緒當然會崩潰呀」。

從女方的IG上的貼文可以看到，兩人感情濃厚，有多張甜蜜的合照，還特地放了精選限時動態，紀錄兩人戀愛的點點滴滴，不過記者私訊女方，至截稿前求婚一事尚未獲得證實。

朱男犯案後被帶到派出所，雖然製作筆錄時情緒不穩，不過後來冷靜了下來，對於自己的行為也深感懊悔，不斷向其他員警致歉，因為情緒失控而造成員警困擾。話雖如此，朱男的行為已造成超商損失、更有員警因此受傷，訊後被依照毀損、傷害及妨害公務等罪嫌送辦。