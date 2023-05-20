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台東縣政府舉辦座談會　勾勒活水湖未來願景

▲台東縣政府農業處18日舉辦地方座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府針對活水湖未來發展18日舉辦地方座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為廣納民眾對台東活水湖的建議，使規劃內容更符合縣民需求與期待，台東縣政府農業處18日舉辦地方座談會，廣邀台東縣水中運動協會、台東帆船學校、台東體中輕艇隊、台灣南島支架大洋舟航海協會、台東縣體育會支架大洋洲委員會、台東縣自然與人文學會、瘋狂玩家水上活動企業社及滑步車委員會等團體及里長、民眾共同參與，大家對活水湖未來發展高度關心，規劃方向及營運方式充滿期待，透過座談會獲取更多想法與支持。

活水湖位於台東市區東北隅，為天然湧出湖水的人工湖泊，風景優美，湖面廣闊平靜，台東舉辦如龍舟競賽、鐵人三項等活動場地。長1100公尺、寬100公尺，水位2-3公尺深，相當於88個游泳池大，因位處卑南溪口國家級濕地範圍，屬於森林區林業用地整體開發與經營管理均受限制及規範。縣府曾於105年-109年委外經營，110年辦理兩次招標，皆無廠商投標。

▲台東縣政府農業處18日舉辦地方座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

活水湖場域廣大，日常維護及安全管理都需要相當大的能量，縣府於111年底辦理「台東活水湖活化利用規劃評估案」，期在妥善規範安全需求下，評估開放活水湖內特定區域及時段，供民眾游泳戲水，未來將活水湖含周邊陸域採整體委託專業團隊經營管理，讓場域更開放，增加水陸域活動。

座談會主持人農業處長許家豪表示，藉由會議說明活水湖土地利用、法規限制、現況水域條件、相關案例以及規劃構想與經營管理等，讓民眾對活水湖情形有較清楚了解。中長期希望結合周邊用地，發展全方位水域活動及環境教育中心，完善配套服務設施如停車場、廁所及淋浴空間等，打造全新「活水湖水域遊憩區」，串聯森林公園及海濱公園，形成一條悠活、優質且具教育意義的台東濱海休憩廊帶。

許家豪進一步說明，縣府將再次辦理招商，希望同步進行活水湖園區規劃設計與後續經營管理，縮短執行期限，使活水湖早日以全新面貌呈現，提供更優質多元的休閒遊憩活動。考量後續委外經營成效，也可能比照森林公園收費模式，增加收益提升活水湖日常維護管理品質。

關於活動及園區收費問題，縣府表示可考量與森林公園管理模式相同，台東縣民與從事教育、訓練等公益行為均不收費，承諾將盡快執行活水湖後續活化利用，使後續發展更完善。

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