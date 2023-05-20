住1晚3.7萬！迪士尼「星際大戰主題飯店」開幕僅1年　今年9月熄燈

▲迪士尼「星際大戰主題飯店」今年9月熄燈。（圖／翻攝自Walt Disney World，下同）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州奧蘭多迪士尼的「星際大戰主題飯店」於2022年開幕，結果卻傳出將在今年9月熄燈，儘管官方未說明原因，但外媒推測可能和高昂的住宿價格有關；該飯店每人每晚的住宿價格高達1200美元（約台幣3.7萬元），若是一家四口的雙日套餐就要花上6000美元（約台幣18.6萬元）。

根據CNBC報導，位在奧蘭多迪士尼「星際大戰：銀河星際巡遊」（Star Wars：Galactic Starcruiser Hotel）飯店於2022年3月開幕，賣點就是讓粉絲能有一趟終極的星戰體驗。除了住進太空艙外，飯店還設計了沉浸式體驗，將遊客的角色設定為星際飛船「Halcyon」的乘客，能夠在飯店內破解任務，工作人員也全都打扮成星戰角色的模樣。

但要有這樣的體驗，費用可說是非常高昂，據了解，平均每人每晚要價1200美元，而一家四口完整的雙日行程，就要花上6000美元；同樣的價錢可以讓這一家人住在迪士尼其他飯店長達一個星期。

迪士尼目前未透露關閉原因，但CNBC推斷，應該和高昂的住宿價格有關，儘管沉浸式體驗能吸引到星戰鐵粉，但對一般遊客來說卻難以負擔。據了解，迪士尼當時耗資20億美元在佛州和加州迪士尼打造星戰園區，但不清楚飯店的成本是否包含在內。