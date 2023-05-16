崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

記者游瓊華／台中報導

一台新車要價1180萬的英國豪華跑車、賓利歐陸GT（Bentley Continental GT），今天接近中午，在行經國道1號北上50.2公里處桃園路段時，與一輛轎車發生碰撞，結果兩台車一路摩擦護欄數公尺後停止，造成賓利車頭幾乎全毀。汽車維修廠人員看到新聞照片後表示，車頭幾乎全毀，若全使用原廠零件維修最高恐要300萬，「這台車最終只能走向報廢一途」。

▲國道1號車禍，其中一台事故車為豪華賓利，車廠預估維修費在200萬到300萬之間，恐只能報廢。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



車廠表示，發生事故的賓利包括水箱架、水箱、安全氣囊、前保險桿、右前葉、右前門以及右後葉都嚴重受損，維修費用150萬元起跳，「但賓利的零件相當昂貴」，修完最高恐要300萬元，受損太嚴重，最終只能走向報廢一路。

▲事故的賓利右前車頭幾乎消失，水箱、水箱架等都嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這台雙門賓利猶如移動豪宅，新車一台要價1180萬元起，搭載4.0升V8雙渦輪引擎，可輸出550匹最大馬力與78.5公斤米扭力，搭配8速雙離合器自手排變速箱，0-100km/h加速僅需4秒。事故發生後，賓利斜停占用了國道一號的高乘載及內側車道，所幸兩台車上的駕駛都無明顯外傷，狀況於12時19分排除，恢復通車，至於事故發生原因還要進一步調查。