快訊／蔡英文提「下任國家領導人」應具5大特質：賴清德符合條件

▲總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

在目前整體國際局勢下，針對台灣下一任國家領導人應該具備哪些條件與特質呢？總統蔡英文20日提出應具備4大特質，包括：維持對外政策的穩定、在外交場域有溝通能力、可以跟國際共享價值，以及有強烈自我防衛的意志，讓台灣有足夠防衛自己的能力，最後是要有能力組織跟領導專業的國安團隊。

蔡英文表示，當前面臨挑戰都是國際級的，下一任總統要有一定能力處理國際事務，就她來看，台灣的領導人在處理國際事務時候要有幾項必要的體認跟特質：第一，有能力在國內意見分歧中跟國際變局中，維持對外政策的穩定，有政策穩定性才會有國際信賴。

蔡英文說，第二，要有一定溝通能力，包括外交場域的溝通，甚至跟人民溝通都很重要；第三，就是可以跟國際共享價值，並積極參與價值的實踐；第四，必須有強烈自我防衛的意志，讓台灣有足夠防衛自己的能力；第五，要有能力組織跟領導專業國安團隊，需要很多有經驗跟戰略思考的人共同加入。

對於賴清德是否符合這樣的特質？蔡英文說，賴清德歷練地方到中央好幾個重要職務，過去幾年在國安團隊，都有相當經驗，剛剛講領導人特質，她認為賴清德具備相當程度的條件。