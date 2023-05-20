讚侯友宜是最好的總統　朱立倫：民進黨的好日子快要結束了

▲朱立倫20日在國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會上致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨今（20日）在中央黨部舉行520誓師大會，包含黨主席朱立倫、2024總統參選人侯友宜、黨籍縣市長，以及現任藍委與2024立委參選人皆受邀出席。朱立倫致詞時表示，民進黨已經缺乏跟台灣人民站在一起的心，而侯友宜則是可以拚生命保護中華民國最好的總統。朱立倫也喊話，民進黨的朋友們，台灣所有人民的苦日子也快要結束了，呼籲國民黨團結努力，「明年520讓我們共同為台灣人民開始拚好日子」。

國民黨20日上午在中央黨部舉辦「520政黨輪替 台灣更好」誓師大會，會中朱立倫致詞表示，所有立委、最辛苦的縣市長、各位黨務先進，民主的真諦就是「做壞換人，政黨輪替」。今天在台灣大街小巷，爸爸媽媽、年輕人、勞工朋友，大家都說七缺，不但缺蛋、缺藥、缺水、缺電、缺工、缺人才，更重要的是民進黨已經缺乏跟台灣人民站在一起的心。

朱立倫說，所有民意調查都顯示，台灣人民超過半數都覺得一定要政黨輪替，這就是民主的真諦；更重要的是所有人民都希望過好日子。我們的好日子就是可以能夠安定、和平，大家希望幸福安樂過日子，沒有人希望有戰爭、沒有人希望今天是房價高漲、物價高漲，然後變成低薪過勞之島，更沒有人願意企業家不到台灣投資，怕戰爭、又缺水、缺電、缺工人，這是台灣面臨的困境。

朱立倫表示，國民黨是創建中華民國的政黨，更是最愛台灣的政黨，為人民人民拚好日子是國民黨的責任。

朱立倫說，這段日子他擔任黨主席，跟大家一起走對的路、提對的人，團結勝選。什麼是走對的路？簡單來說，就是能夠守護中華民國、能夠守護家園，讓百姓人能過好日子，這就是國民黨要走對的路；什麼叫提對的人？就是真正能夠愛台灣人民、真正能夠跟大家站在一起，且中道、理性、穩健、務實、有領導力、有執行力的候選人。

朱立倫表示，國民黨這次提名的總統候選人侯友宜同志，就是最典型的代表，是最有領導力、最有執行力、最愛台灣，可以拚生命保護中華民國最好的總統。

朱立倫說，國民黨更重要是能夠團結勝選；去年1126國民黨團結努力，贏得人民的肯定。他擔任黨主席，必須要無私無我，才能夠走對的路、提對的人，跟大家團結在一起，不能更有一絲一毫的自私或為自己著想，更重要的是，他必須要忍辱負重，任何的攻擊、任何的炮火對向他，「把我當箭靶，我可以承受」，但是一定要把光芒跟掌聲給國民黨的候選人，讓他們能夠順利的為台灣這塊土地來打拼。

朱立倫喊話，他拜託所有好朋友，接下來的這段日子，「我們放下自我，讓小我小一點，讓大我大一點」，讓國民黨為台灣人民，讓所有候選人為了台灣下一代的未來，能夠團結努力，做所有對團結有幫助的事情，避免被敵人分化、被敵人來造成國民黨的困擾，只要把光芒、掌聲、團結集合在國民黨的候選人身上，國民黨一定能夠團結勝選，這就是國民黨共同的目標。

朱立倫強調，「民進黨的朋友們，你們的好日子快要結束了，台灣所有人民的苦日子也快要結束了，讓我們大家一起團結努力，侯友宜我們最強的母雞，帶領所有立委的團隊，在我們團結的縣市長、團結的所有同志，一同努力之下，政黨輪替，為台灣人民拚好日子，明年520讓我們共同為台灣人民開始拚好日子，大家一起加油」。