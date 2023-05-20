郭台銘喊「是我努力不夠」　柯文哲：早提醒他要清楚比賽規則

記者詹宜庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘出局國民黨2024總統大選提名後，帶家人前往日本度假，昨晚在機場受訪表示，「是我對不起中華民國的國民、台灣的人民，我努力不夠。」對此，民眾黨主席柯文哲20日透露，之前郭拜訪他的時候，他早就跟郭說過，參加比賽好歹要知道比賽規則，而且比賽規則要事先公布，「我還問他說你都不知道比賽規則，怎麼敢去參加？到時候結果出來，不管哪邊一定都有問題，這只是驗證我事先的預測。」

▲柯文哲、郭台銘。（合成圖／記者陳家豪、湯興漢攝）

針對郭台銘自稱「努力不夠」，柯文哲今日在淡水舉行國政願景說明會後，接受媒體訪問時直言，國民黨的家務事他不便講太多，只是郭之前來拜訪的時候，他早就跟郭說過，參加比賽好歹要知道比賽規則，而且比賽規則要事先公布，「我還問他說你都不知道比賽規則，怎麼敢去參加？到時候結果出來，不管哪邊一定都有問題，這只是驗證我事先的預測。」

「2022年為什麼民進黨在縣市長選舉大敗？」柯文哲強調，當中一個很大理由就是，民進黨唯一有舉辦初選的只有屏東，其他都是由主席蔡英文一人決定，這是政治價值的問題，要相信眾人的智慧超越個人智慧，要相信制度而不是相信個人，台灣的未來發展要走向這樣的精神，相信眾人的智慧超越個人智慧，相信制度而不是相信個人。

至於媒體人黃暐瀚說「不一定要拉攏郭台銘，只要郭不跟藍營合作就可以超車」，柯文哲回應，每個人有每個人的評論，而人活在世界上想要成功有3個因素，包括「天分、運氣、努力」，天分是與生俱來的不能改變，運氣上天決定，不是你可以改變的，剩下一樣就是努力，盡全力努力就對了。