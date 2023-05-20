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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生「學校生活」起底！陽光開朗曾任股長　律師：不可能輕生

記者葉國吏／綜合報導　

台中市身價5億的18歲賴姓高中生4日上午登記結婚，後來不到2小時就墜樓身亡，引發社會討論。根據了解，賴男個性陽光開朗，高中還擔任過體育股長，在校算是個優秀學生，不可能會輕生。

26歲的夏男4日上午7時聯繫賴男，稱要教他處理房地產，要他帶著證件來找他，8時許2人一同前往北屯戶政所要登記結婚，夏男就在路上隨機搭訕2人當證人。

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

夏男先在超商看見一名年輕男子，就問對方是否認同同性婚姻，「能幫忙簽個名嗎？」接著又在戶政所外用同樣方式搭訕另名男子，取得2人簽名後就到戶政所辦理登記。賴男回到夏男住處後2小時，就墜樓身亡。

根據《中國時報》報導，委託律師許哲維透露，賴男個性陽光開朗，在高中曾擔任體育股長，還通過英語國際檢定三級認證，算是個優秀的學生。而且賴男今年才考上某知名私立大學，正準備開始新生活，不可能輕生。

▲賴姓死者一家人關係十分複雜，他從小被阿公收養，但名義上的阿公是血緣上的父親。（圖／律師提供）

許哲維表示，賴男今年以繁星考上大學，對大學生活充滿期待，還跟媽媽說，要到學校附近租房，媽媽也可以常去他的租屋住、玩。而且賴男雖然繼承5億房產，但生活節儉不揮霍，相關健檢登記都正常，所以不可能輕生。

 

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