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《文創法》剛通過！二手票平台推「數位商品套餐」加價　鄉民傻了

▲▼立法院院會三讀 文化創意產業發展法 敲槌 打擊黃牛。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院院會12日三讀通過《文創法》修法打擊黃牛，文化部也研議，檢舉黃牛最高給10萬元獎金。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

針對黃牛業者，立法院12日通過《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，違者處票面金額10倍至50倍罰鍰，利用電腦及相關設備購買票券，處3年以下有期徒刑或併科新台幣300萬以下罰金。然而，有網友發現，二手賣票平台早已想好對策，立刻推出票券綁定「數位藝術品」販售的方式，讓想原價買票民眾吃下黃牛價。

有網友19日晚間在PTT以「震撼彈！黃牛法根本沒用！」為題發文表示，跟鄉民猜測的一樣，二手售票平台推出「數位藝術品」，只要賣「數位藝術品」加上原價演唱會門票，就可以繞過《文化創意產業發展法》（黃牛法）。

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根據該平台發出的通知顯示，二手售票平台19日將所有票券下架，但他們已設計「數位藝術圖片」，賣家可以用點數購買圖片，販售時搭配銷售，「代表買家僅提供此組合模式提供他的票券，買家必須支付（票券+數位藝術品）總價，來同時獲得兩項商品，且不得拆賣」。

原PO嘗試之下發現，一張原價2800元的門票，因為加上3000元的「數位藝術品」，總價為5800元，等於換種方式將黃牛價格加回去，只能苦笑說「嘻嘻，修法也沒用啊」。

網友看完紛紛留言，「明明實名制就結束的東西，搞一堆」、「本來就沒用啊，實名制都有黃牛票了」、「審法條的時候大家就有提出條文漏洞百出的質疑了啊」、「他就跟NFT一樣概念，你怎麼管？」「根本天才，沒想到竟然能跟NFT結合XD」、「這一直是市場機制 願打願挨的，除非大家拒買才有可能」、「好猛，綁一個文創商品直接無敵」。

【《文創法》修法三讀通過　賣黃牛票罰50倍、外掛搶票最重判3年】

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