　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約摩天大樓太重了「如1.4億頭大象」　地層下沉中引爆嚴重危機

▲▼ 紐約帝國大廈。（圖／路透社）

▲紐約知名地標帝國大廈。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

美國紐約市是全球之名不夜城，眾多摩天大樓座落於此，但最新地質研究發現，紐約整座城市正在逐漸下沉，其中一項原因就是因為大量建築物已經讓地表超重，而海平面上升則加劇了城市發生洪水的風險。

根據《衛報》報導，研究人員發現，紐約市正以平均每年1至2毫米的速度持續下沉，城市內部分地區的下沉速度甚至比平均值高出兩倍。報導引述這篇發表於《地球未來》期刊的研究說，包括帝國大廈、克萊斯勒大廈等知名地標在內，紐約市的建築總重量約為1.68兆磅（約7620億公斤），相當於1.4億頭大象的重量。

如此巨大的重量全部壓在紐約市地表上，雖然大多摩天大廈都建築在堅硬的岩層之上，但其他較軟的地層如黏土、沙土混合層，則會因為其上的建築物而加快自然下沉。而受到地層下陷和海平面上升的雙重影響，紐約地區海平面上升速度是全球平均值的兩倍，自1950年以來，紐約市沿岸海平面已經上升22厘米，估計到21世紀末，紐約因暴雨而造成嚴重洪水的風險將會是現在的四倍。

研究指出，「全紐約市840萬高度密集的人口，都將面臨不同程度的洪水災害」。領導這份研究的作者、美國地質調查局地球物理學家帕森斯（Tom Parsons）表示，「這是個持續的過程，洪水氾濫風險將增加」；他又說「土壤越軟，建築物造成的壓力就越大，我們必須記住，每次在那裡建造東西，就會讓地層又降低一點。」

事實上，紐約2012年就曾經因為颶風桑迪帶來的暴雨而引發洪水，當時造成部分地鐵車站遭淹沒，多處區域停電等災情。另外，2021年颶風艾達也曾引發紐約部分地區淹水，多人不幸溺斃。學者警告，洪水問題將為因全球暖化而惡化，紐約和其他沿海城市「必須做好準備」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
5億高中生「親爹偷吃被認證」！
真實版SOD！　日女消防員多次「深夜激戰」男同事
獨／台北101吃到飽餐廳「饗」終於來了！
紐約「地層正在下沉」　引爆嚴重危機！
麥卡洛：「我是目前全台最痛恨的籃球員」
他感冒沒好！昏倒死亡　醫示警1病：致死率超過50%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美媒：蘋果限制員工使用ChatGPT等外部AI

紐約摩天大樓太重了「如1.4億頭大象」　地層下沉中引爆嚴重危機

女運將載到毒販！跟老公說「剩1乘客」後失聯　慘遭虐殺肢解

澳洲88歲善心醫生半輩子在非洲救人　遭蓋達綁架關7年獲釋

舞孃戰勝大老闆！　全美唯一脫衣舞俱樂部「成功加入工會」

澤倫斯基希望G7送「戰鬥機」　BBC分析：日本之行值得冒險

全球最貴冰淇淋「1球要價20萬」　創下金氏世界紀錄

前瓦格納指揮官冒死逃至挪威　住4個月突宣布「我要回俄羅斯」

日24歲女大生砍68歲同居男友！　鄰居爆爺孫戀驚人內幕

北韓9人搭漁船成功脫北！吃美食「重獲自由」嗨翻：嚮往南韓生活

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

北京實測花現金

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

美媒：蘋果限制員工使用ChatGPT等外部AI

紐約摩天大樓太重了「如1.4億頭大象」　地層下沉中引爆嚴重危機

女運將載到毒販！跟老公說「剩1乘客」後失聯　慘遭虐殺肢解

澳洲88歲善心醫生半輩子在非洲救人　遭蓋達綁架關7年獲釋

舞孃戰勝大老闆！　全美唯一脫衣舞俱樂部「成功加入工會」

澤倫斯基希望G7送「戰鬥機」　BBC分析：日本之行值得冒險

全球最貴冰淇淋「1球要價20萬」　創下金氏世界紀錄

前瓦格納指揮官冒死逃至挪威　住4個月突宣布「我要回俄羅斯」

日24歲女大生砍68歲同居男友！　鄰居爆爺孫戀驚人內幕

北韓9人搭漁船成功脫北！吃美食「重獲自由」嗨翻：嚮往南韓生活

福來喜盜壘成功證明一件事　彭政閔大讚經驗好

男偶像突PO文告白同劇女星：喜歡　工作室緊急道歉了「是我的錯」！

5億高中生「親爹偷吃被認證」！元配扮柯南蒐集DNA　一見結果怒告

美媒：蘋果限制員工使用ChatGPT等外部AI

從防守做起成為奇兵！蘇士軒好表現連總教練都讚賞

全新Flip Flap編織包、最奢華「薯條盒」！Bottega Veneta早秋重點搶看

直言金塊比3年前更強　詹皇淡定談2連敗：這不是NCAA錦標賽

中韓大戰LCK頭號種子遭淘汰...BLG竟3-0擊敗Gen.G！明與T1爭冠軍賽門票

「一生只有一次」　呂彥青守住無安打紀錄美夢成真

媽媽桑現身說法 酒店小姐是虛榮賣笑還是人生主角？

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

國際熱門新聞

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

女網紅失蹤3周　陳屍路邊「身旁6具屍體」

女遭性侵當下自衛「殺害男人」遭判6年徒刑

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

吃半顆威而鋼送命！他全裸陳屍情趣旅館　賣淫妹落跑

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

指甲突然出現一條線　女意外被美甲師救命

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

AI取代一切工作　馬斯克建議孩子做2件事

活春宮！駕駛座「纖腰美背激情上下」

當俄國傭兵領6.9萬　男被判刑10年

即／南太平洋島國7.7強震　發布海嘯警報

紐約建築物超重　地層下沉釀危機

更多熱門

相關新聞

美16歲少年BMW超速狂飆　14歲女乘客噴飛慘死

美16歲少年BMW超速狂飆　14歲女乘客噴飛慘死

紐約皇后區一名16歲少年日前駕駛BMW紅色轎車，高速行駛之下發生嚴重車禍，整台車撞爛解體。監視器影片可見，少年變換車道超越前方一輛物流大車，結果下秒閃避不及，直接撞上臨停路邊的快遞卡車。猛烈撞擊導致14歲女乘客被甩出車外，倒臥路面死亡。

夏季租屋免5600萬元！　紐約濱海豪宅1原因價格狂跌20％

夏季租屋免5600萬元！　紐約濱海豪宅1原因價格狂跌20％

快訊／北市信義區現「天坑」！　北市府急安置10餘位住戶

快訊／北市信義區現「天坑」！　北市府急安置10餘位住戶

12寶媽懶洗碗　「水盆餵小孩」畫面超狂

12寶媽懶洗碗　「水盆餵小孩」畫面超狂

台中斥資500億　打造水湳宜居未來城

台中斥資500億　打造水湳宜居未來城

關鍵字：

紐約地層下陷海平面上升洪水

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

5億高中生家庭超複雜　關係圖一次看懂

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

詩亞提告《小姐不熙娣》Pag！患憂鬱症：抹黑讓我病情加重

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

高中男死因曝　結婚2證人路上隨機找的

吃飯照被PO到9萬人社團！他決定提告了

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面