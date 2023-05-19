新冠第4波急殺！專家點名3族群危險　疫情最嚴重時間點曝

▲莫德納次世代疫苗接種，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情反撲！疾病管制署16日宣布Omicron已經正式進入第四波疫情，網友熱議周遭篩檢陽性的人明顯增加，甚至有天選之人紛紛在這波中招的討論。流行病學專家表示，現階段「年長者」、「幼兒」及「慢性病患」三大族群得特別留意，又以沒有打過疫苗的年長者最為危險。而這一波疫情主要與開放邊境、出國旅遊增加有關，新冠已經變成像流感的季節性疾病，疫情真正嚴重會落在秋冬季節。

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▲中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉。（圖／記者洪巧藍攝）

根據疾病管制署的監測，4月底以來新冠疫情持續呈現上升趨勢，特別是上周（5/10-5/16）併發症通報每日平均新增154例，比起前一周上升33%；5月起本土併發症累計2,022例，其中1,010例(約50%)未打滿3劑疫苗，703例(約35%)未曾接種任何一劑疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前各項指標都顯示疫情在上升，Omicron已經正式進入第四波疫情，且預期疫情到6月底都處於上升階段。

流行病學專家、中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今（19）日受訪直言，新冠病毒已經不會消失，明年也會在、後年也會在，慢慢走向流感化趨勢，成為季節性的病毒。現在的疫情主要與邊境解封、出國旅遊增加有關，等進入秋冬疫情才會真正嚴重。

▲疾管署提醒口罩建議。（圖／疾管署提供）



何美鄉說，國內經歷3年疫情，對於正常、健康的人來說，打疫苗加上曾經感染，就已經是很好的防火牆，而且每次感染都會讓人體更強，保護力更上一層。

但是有些人還是要注意，何美鄉指出，包括年長者、幼兒、慢性病患等比較不健康的人，因為本身抗體反應不佳，一旦感染的時候就不會好，且文獻也指出，這類脆弱族群越是感染就越不好，「特別是不打疫苗的長輩，永遠處在非常危險的狀況」。

至於「天選之人」是否在這波特別容易中鏢，何美鄉推測可能情況，天選之人不是不會感染，只是沒有出現症狀。她分析，這些人過去應該打了疫苗、也碰到了病毒，只是先前應該多是無症狀感染，現在時間到了，免疫、抗體等保護力下降，才會在這時出現症狀，不過，就算現在感染，也多是輕症表現。

▲新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）