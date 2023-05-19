　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠第4波急殺！專家點名3族群危險　疫情最嚴重時間點曝

▲▼BA.5 BA.4莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

▲莫德納次世代疫苗接種，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情反撲！疾病管制署16日宣布Omicron已經正式進入第四波疫情，網友熱議周遭篩檢陽性的人明顯增加，甚至有天選之人紛紛在這波中招的討論。流行病學專家表示，現階段「年長者」、「幼兒」及「慢性病患」三大族群得特別留意，又以沒有打過疫苗的年長者最為危險。而這一波疫情主要與開放邊境、出國旅遊增加有關，新冠已經變成像流感的季節性疾病，疫情真正嚴重會落在秋冬季節。

▲▼中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉。（圖／記者洪巧藍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉。（圖／記者洪巧藍攝）

根據疾病管制署的監測，4月底以來新冠疫情持續呈現上升趨勢，特別是上周（5/10-5/16）併發症通報每日平均新增154例，比起前一周上升33%；5月起本土併發症累計2,022例，其中1,010例(約50%)未打滿3劑疫苗，703例(約35%)未曾接種任何一劑疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前各項指標都顯示疫情在上升，Omicron已經正式進入第四波疫情，且預期疫情到6月底都處於上升階段。

流行病學專家、中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今（19）日受訪直言，新冠病毒已經不會消失，明年也會在、後年也會在，慢慢走向流感化趨勢，成為季節性的病毒。現在的疫情主要與邊境解封、出國旅遊增加有關，等進入秋冬疫情才會真正嚴重。

▲▼疾管署呼籲儘早接種次世代疫苗。（圖／疾管署提供）

▲疾管署提醒口罩建議。（圖／疾管署提供）

何美鄉說，國內經歷3年疫情，對於正常、健康的人來說，打疫苗加上曾經感染，就已經是很好的防火牆，而且每次感染都會讓人體更強，保護力更上一層。

但是有些人還是要注意，何美鄉指出，包括年長者、幼兒、慢性病患等比較不健康的人，因為本身抗體反應不佳，一旦感染的時候就不會好，且文獻也指出，這類脆弱族群越是感染就越不好，「特別是不打疫苗的長輩，永遠處在非常危險的狀況」。

至於「天選之人」是否在這波特別容易中鏢，何美鄉推測可能情況，天選之人不是不會感染，只是沒有出現症狀。她分析，這些人過去應該打了疫苗、也碰到了病毒，只是先前應該多是無症狀感染，現在時間到了，免疫、抗體等保護力下降，才會在這時出現症狀，不過，就算現在感染，也多是輕症表現。

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
新冠第4波急殺！專家點名3族群危險　疫情最嚴重時間點曝
幼園師餵藥3幼童！　竟有「四級毒品」
《不熙娣》班底被詩亞提告　「立刻打電話」
5億高中生離奇死亡　高大成說話了
5億高中生墜樓亡　校方驚「孩子請喪假中」曾暗戀女同學諮商
青壯年空腹血糖達「1數字」別再拖！　醫示警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

歷時3年⋯台東史前館重新開幕！目標成國際旅客必遊清單

僑委會短片徵選世新舉辦精彩落幕　國際學生展現多元影像創作

新冠第4波急殺！專家點名3族群危險　疫情最嚴重時間點曝

國中會考明天登場！330名考生篩檢陽性「申請備用試場應考」

感染幽門桿菌導致慢性胃發炎　婦人定期檢查竟揪出胃癌前病變

浪漫520高雄篇！「最美飯店」接吻10秒送調酒　大屏幕告白絕對中

水氣亂周末！各地溼答答　下波鋒面緊追「雷雨彈強度出爐」

台灣好行電子票證半價優惠　台中到日月潭來回只要170元

端午連假第2波金門加班機來了！再增2208座位　522上午9點開搶

早餐店大冰奶「最強瀉藥」秘密是它！專家驚曝：有助減肥、降三高

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

北京實測花現金

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

歷時3年⋯台東史前館重新開幕！目標成國際旅客必遊清單

僑委會短片徵選世新舉辦精彩落幕　國際學生展現多元影像創作

新冠第4波急殺！專家點名3族群危險　疫情最嚴重時間點曝

國中會考明天登場！330名考生篩檢陽性「申請備用試場應考」

感染幽門桿菌導致慢性胃發炎　婦人定期檢查竟揪出胃癌前病變

浪漫520高雄篇！「最美飯店」接吻10秒送調酒　大屏幕告白絕對中

水氣亂周末！各地溼答答　下波鋒面緊追「雷雨彈強度出爐」

台灣好行電子票證半價優惠　台中到日月潭來回只要170元

端午連假第2波金門加班機來了！再增2208座位　522上午9點開搶

早餐店大冰奶「最強瀉藥」秘密是它！專家驚曝：有助減肥、降三高

前隊友也不留情！季後賽首戰麥卡洛在新莊體育館被噓爆

萬海造樹海　在台江國家公園網仔寮汕辦植樹活動

雙動力、共8車型！TOYOTA「大改款Tacoma」登場　標配TSS3.0系統

蘇智傑、林安可得點圈敲安　統一3比0領先味全

梁靜茹絕美化身森林仙女　美照背後真相曝光！

歷時3年⋯台東史前館重新開幕！目標成國際旅客必遊清單

回家啦！北市信義區路面坍塌現天坑　住戶今晚9點起可回家

僑委會短片徵選世新舉辦精彩落幕　國際學生展現多元影像創作

新冠第4波急殺！專家點名3族群危險　疫情最嚴重時間點曝

羅伯派汀森ㄎㄧㄤ照曝光！雜誌放兩張「試裝照」幫他慶生　網友全笑歪

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

生活熱門新聞

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

吃飯照被PO到9萬人社團！他決定提告了

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

高三男「擁5億房產」墜樓亡！網見4關鍵嚇壞

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

雷雨帶卡住了！雨彈轟2縣市1小時　警戒區出爐

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

家屬翻遺書冷語：幼稚，寫給誰看

梅雨何時來？專家預估有颱風「可能空梅」

比基尼妹被拍喊告！IG遭起底偷拍外國半裸帥哥

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

詩亞提告《小姐不熙娣》Pag！患憂鬱症：抹黑讓我病情加重

5億高中男體內驗出酒精　結婚2證人路上隨機找的

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

吃飯照被PO到9萬人社團！他決定提告了

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面