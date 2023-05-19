30年前「確鑿」就唸成ㄗㄨㄛˋ　她一聽懵了！答案驚呆

▲原PO發現「確鑿」的發音，與她以前學得不一樣。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多家長直呼，若重回小學讀書，就怕國文會拿0分！一名妹子驚呼，近日看社會節目才知「罪證確鑿」的最後一字發音是唸「ㄗㄨㄛˋ」，而她印象以前都是唸「ㄗㄠˊ」，讓她一度懷疑人生。對此，一票網友回應「30年前小學就是這樣了唷」，然而實際查兩套不同的國語字典，其實唸做「ㄗㄠˊ」也沒錯。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》直呼，最近看某節目時，聽到旁白說到「罪證確鑿」，不過最後一個字竟唸成「ㄗㄨㄛˋ」，讓原PO越想越困惑，她從小記憶裡是唸「ㄗㄠˊ」才對。

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原PO實際Google後，跳出來教育部《重編國語辭典修訂本》中，鑿的發音確實是「ㄗㄨㄛˋ」，因此求問是不是新注音又改了？

底下網友熱議，「我國小的時候就已經是ㄗㄨㄛˋ了，哪是最近改的」、「其實20年前是念ㄗㄨㄛˋ沒錯喔～只是我們口語都喜歡念ㄗㄠˊ，這題在考試是討人厭的陷阱題」、「證據確鑿ㄗㄨㄛˋ，30年前小學就是這樣了唷」、「我25年前學的就是ㄗㄨㄛ、」。

▲網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社二館）



其他網友搖頭回應，「我們現在回頭考試大概0分」、「中文實在太難了」、「沒差！教育部都在亂改一些很奇怪的發音」、「像骰（ㄊㄡˊ）子」、「能跟人溝通比較重要，除非你要考試」。

不過，另查詢教育部《國語辭典簡編本》裡的「確鑿」，該字典的發音是「ㄗㄠˊ」。到底為何兩者會有差異，主因其各有編輯目標與服務對象，《重編國語辭典修訂本》為大型語言辭典，兼收古今音；《國語辭典簡編本》為現代語言辭典，原則上不取錄古典字音；《國語小字典》以小學生為適用對象，於多音字僅取其常用者。

若為教學利用，建請參考依教育部於民國88年公告的《國語一字多音審訂表》（教科書多音字音讀審定依據）取音之《國語小字典》、《國語辭典簡編本》。

▼ 《重編國語辭典修訂本》發音為「ㄗㄨㄛˋ」 。（圖／翻攝重編國語辭典修訂本）

▼《國語辭典簡編本》發音為「ㄗㄠˊ」。（圖／翻攝國語辭典簡編本）

