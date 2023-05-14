　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「5X8=40」被老師打叉！小三數學考倒眾人　內行曝關鍵：這很重要

▲「5乘8等於40」被老師打錯！新加坡小學題目考倒網友 內行人揭原因。（圖／翻攝自reddit）

▲「5X8=40」被老師打叉。（圖／翻攝自reddit）

記者朱祖儀／綜合報導

加減乘除是數學的基本運算，可是有時候考的不是結果，而是中間的邏輯和過程。近日網路上瘋傳一道新加坡國小三年級的數學題目，看到是簡單的乘法題，但是本子上寫的「5X8=40」竟然被打了大叉，讓人看了一頭霧水，還以為是老師看錯了，不過許多內行人看了之後點出其中關鍵。

有網友在網路論壇「reddit」分享姪子的數學題目，看到上面寫著「金太太要給每個家庭5公斤白米，總共給了8戶家庭，請問她總共給了多少白米？」姪子看到題目後，便在底下空格處寫上「5X8=40」，結果被老師打錯。

原PO看到後表示，能夠理解最後答案沒有寫上量詞是不對的，但不知道為什麼「5X8=40」是錯的，而且老師還堅持要改成「8X5」才行。

文章曝光後掀起討論，不少網友也被考倒，表示「老師可能太累了，不小心改錯題目」、「除了單位以外，其他沒有錯誤的地方吧，老師可能需要來杯咖啡」、「這兩個有什麼差別啊，看不懂欸，是我脫離國小數學太久了嗎」、「是在玩文字遊戲嗎」、「不是只有少了單位量詞嗎」。

但也有內行網友指出，在學乘法時前後順序也是教學的重要環節，「順序不能夠隨便調換，因為在學習階段，老師想要確保我們是否真的理解什麼是乘法」、「儘管兩者給出的答案是一樣的，但在學習初期，了解基本乘法概念的差異很重要，8的5倍和5的8倍概念不同」、「這是一種教學機制，不是老師的錯誤，而是一種讓小孩學習乘法的方法」、「因為是8份5公斤的米，所以不能寫成5X8」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「5X8=40」被老師打叉！　小三數學考倒眾人
繼夜會柯文哲密談　郭台銘今見韓國瑜！
快訊／日本5.9地震！　連2震發布海嘯預報
3歲小妹頭七！父喊話「來找爸爸」：想聽最好聽的笑聲
快訊／林書豪將返球場！　傷勢曝
拒檢遭開槍！毒犯母親節喪命　家屬疑執法過當
豪宅便當會！郭台銘午宴藍常委大啖排骨飯　出席人數曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏戰爭後首次！澤倫斯基抵達柏林　將與總理蕭茲會面

三星電子李在鎔赴美見馬斯克　談自動駕駛半導體合作

日本東京離島發生規模5.9地震！　9分內連2震發布海嘯預報

「5X8=40」被老師打叉！小三數學考倒眾人　內行曝關鍵：這很重要

土耳其「最關鍵大選」登場！艾爾段民調首落後　海外投票率創新高

餐廳爽吃大鵰！巴國女無視眾人「180°口愛男客」　埋首開餐畫面曝

退役美軍「鎖喉勒斃」非裔乘客！被控過失殺人　律師費募資破4500萬

8歲妹遭陌生男抱走！　14歲「最強哥哥」彈弓連射擊退壞人

TikTok母公司前高層：字節跳動是「中共宣傳工具」！

俄轟炸機、戰機逼近阿拉斯加　北美防空司令部派F-22、F-16攔截

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

爸剪短髮...女兒見狀超崩潰　車上爆哭踢腿怒喊：我恨你

蔡阿嘎x二伯一日店長出任務！母親節送「心坎禮」照顧嘎嬤假牙

俄烏戰爭後首次！澤倫斯基抵達柏林　將與總理蕭茲會面

三星電子李在鎔赴美見馬斯克　談自動駕駛半導體合作

日本東京離島發生規模5.9地震！　9分內連2震發布海嘯預報

「5X8=40」被老師打叉！小三數學考倒眾人　內行曝關鍵：這很重要

土耳其「最關鍵大選」登場！艾爾段民調首落後　海外投票率創新高

餐廳爽吃大鵰！巴國女無視眾人「180°口愛男客」　埋首開餐畫面曝

退役美軍「鎖喉勒斃」非裔乘客！被控過失殺人　律師費募資破4500萬

8歲妹遭陌生男抱走！　14歲「最強哥哥」彈弓連射擊退壞人

TikTok母公司前高層：字節跳動是「中共宣傳工具」！

俄轟炸機、戰機逼近阿拉斯加　北美防空司令部派F-22、F-16攔截

美科技業裁員難停　谷歌等3業者大砍暑期實習機會

溫馨母親節　市長夫人送花感謝台南做工行善志工助弱修屋

盛夏來去墾丁FUN一下！凱撒飯店推出65折高鐵＋免費接駁太方便

俄烏戰爭後首次！澤倫斯基抵達柏林　將與總理蕭茲會面

三星電子李在鎔赴美見馬斯克　談自動駕駛半導體合作

給心愛媽媽抱懷裡　13歲白喵露「驕傲邪笑」挑釁：我有你沒有！

惡意程式假扮「Windows Upate」騙更新　資安業者示警

吳念庭熄火、邦威升一軍尚未出賽　瀧中瞭太率樂天完封西武

繼夜會柯文哲密談　郭台銘「拜會行程滿檔」上午又見韓國瑜

新住民薔薇成公視女主播　母親節感謝媽媽栽培

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

國際熱門新聞

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

情侶躲倉庫做愛　遭同事偷拍PO網

百萬YTR騎重機自撞噴飛　頭部重創亡

女老闆遭闖店性侵超配合　下秒智奪30cm長刀

蘋果新品爆料客抓到了！一招揪內鬼

2台人運毒在泰國被抓　搜出15公斤K他命

比基尼妹「腰突劇痛」被鯊魚啃滿身血

吉野家店名的由來！創業120年　連員工都搞錯

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

東京離島5.9地震！　9分內連2震發布海嘯預報

搭飛機1動作壓制99％病菌　染病風險砍半

BMW飆車撞死女騎士！駕駛慘遭3人圍毆

俄媒：4架俄羅斯軍機在烏克蘭邊境附近遭擊落

哥倫比亞攔截最大「運毒潛艇」

更多熱門

相關新聞

失去本土語言　失去智力、健康及金錢

失去本土語言　失去智力、健康及金錢

多數台灣人對本土語言抱持漠然的態度，甘心留在華語的舒適圈裡，還指望能「英語化」，痴想這樣台灣就能一飛沖天。正是這種過度簡化的推論，才會有人在缺乏嚴謹的論據下，就把教育及國家競爭力問題，粗率地推給「英語」及「課綱」，這種直線而無根的思考，恐怕才是國民思考及智力的危機所在。

斗六市國小藝文展演暨親子野餐日　5/20膨鼠森林公園登場

斗六市國小藝文展演暨親子野餐日　5/20膨鼠森林公園登場

訪星國是避風頭還是向中國傳遞政治訊息？　侯友宜怒：不要污衊我

訪星國是避風頭還是向中國傳遞政治訊息？　侯友宜怒：不要污衊我

中新聯合軍演　張競：不可能建立軍事同盟

中新聯合軍演　張競：不可能建立軍事同盟

大馬青年「男女通吃」　捐血驗出HIV遭判刑

大馬青年「男女通吃」　捐血驗出HIV遭判刑

關鍵字：

新加坡數學題乘法白米國小小學國小數學

讀者迴響

熱門新聞

獨／口罩男證實11年婚變！「協議離婚中」

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

快訊／王思佳驗包結果出爐！

快訊／口罩男婚變！　正妹妻回應

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

快訊／口罩男正妹妻「請停止看笑話」：一切交由法官判定！

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

一待4小時！果真等到「惡鄰居現形」　人妻：不買了

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬

請放過孩子！台灣需要產業競爭力

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

情侶躲倉庫做愛　遭同事偷拍PO網

許維恩突宮縮痛到冒汗！　王家梁在家燒「鼠尾草」她傻眼：孕婦不能聞

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面