「5X8=40」被老師打叉！小三數學考倒眾人　內行曝關鍵：這很重要

▲「5X8=40」被老師打叉。（圖／翻攝自reddit）

記者朱祖儀／綜合報導

加減乘除是數學的基本運算，可是有時候考的不是結果，而是中間的邏輯和過程。近日網路上瘋傳一道新加坡國小三年級的數學題目，看到是簡單的乘法題，但是本子上寫的「5X8=40」竟然被打了大叉，讓人看了一頭霧水，還以為是老師看錯了，不過許多內行人看了之後點出其中關鍵。

有網友在網路論壇「reddit」分享姪子的數學題目，看到上面寫著「金太太要給每個家庭5公斤白米，總共給了8戶家庭，請問她總共給了多少白米？」姪子看到題目後，便在底下空格處寫上「5X8=40」，結果被老師打錯。

原PO看到後表示，能夠理解最後答案沒有寫上量詞是不對的，但不知道為什麼「5X8=40」是錯的，而且老師還堅持要改成「8X5」才行。

文章曝光後掀起討論，不少網友也被考倒，表示「老師可能太累了，不小心改錯題目」、「除了單位以外，其他沒有錯誤的地方吧，老師可能需要來杯咖啡」、「這兩個有什麼差別啊，看不懂欸，是我脫離國小數學太久了嗎」、「是在玩文字遊戲嗎」、「不是只有少了單位量詞嗎」。

但也有內行網友指出，在學乘法時前後順序也是教學的重要環節，「順序不能夠隨便調換，因為在學習階段，老師想要確保我們是否真的理解什麼是乘法」、「儘管兩者給出的答案是一樣的，但在學習初期，了解基本乘法概念的差異很重要，8的5倍和5的8倍概念不同」、「這是一種教學機制，不是老師的錯誤，而是一種讓小孩學習乘法的方法」、「因為是8份5公斤的米，所以不能寫成5X8」。